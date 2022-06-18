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Кристал Пэлас может стать старейшим профессиональным клубом мира
Лондонскую команду основали в 1861 году
Фото: VN News
Лондонский "Кристал Пэлас" сменил дату основания клуба. Команда АПЛ утверждает, что была основана в 1861 году, а не в 1905, как считалось ранее, и претендует на статус старейшего профессионального футбольного клуба мира.
Такое утверждение связано с историческим исследованием, согласно которому, компания-учредитель клуба сформировала команду для своих игроков в крикет еще в 1861 году. Уже на следующий год был проведен первый матч.
Сейчас старейшим футбольным клубом в мире считается "Шеффилд", основанный в 1857 году. Старейшим профессиональным клубом – "Ноттс Каунти" из пятого дивизиона чемпионата Англии, основанный в 1862 году.
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