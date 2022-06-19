Ливерпуль стремится подписать полузащитника Реала

"Ливерпуль" нацелился на подписание контракта с полузащитником "Реала" Марко Асенсио. Об этом сообщает издание AS.

Английский клуб видит в испанце замену Садио Мане, который будет играть за "Баварию".

Сообщается, что мерсисайдцы уже общались с представителями игрока. Сам испанец хочет перейти в команду, где сможет получать игровую практику.

Отметим, что контракт Асенсио с "Реалом" истекает летом 2023 года. Новый контракт клуб и игрок не согласовали, ведь Асенсио не устраивают условия, которые ему предложили в "Реале".

В нынешнем сезоне Марко в 42 матчах в составе чемпиона Испании забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.