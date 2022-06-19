Ливерпуль подписал молодого шотландского защитника, – Фабрицио Романо

"Ливерпуль" Юргена Клоппа подписал контракт с 19-летним защитником "Абердина" Келвином Рэмзи. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту. все документы о переходе уже оформлены, так что осталось только дождаться официального объявления о подписании.

Ранее было известно, что "Абердин" просил у "Ливерпуля" 12 миллионов евро за защитника, но мерсисадцы были готовы заплатить только 4.

В прошлом сезоне Келвин Рэмзи сыграл 33 матча в шотландском чемпионате, в которых забил один мяч и отдал 9 голевых передач.