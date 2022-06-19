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Арсенал планирует подписать нападающего Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Бразилец является приоритетным вариантом для лондонского клуба

Арсенал планирует подписать нападающего Манчестер Сити

Габриэл Жезус

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус может продолжить свою карьеру в "Арсенале". В ближайшие дни лондонский клуб направит официальный запрос по трансферу футболиста.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отметим, что технический директор лондонцев Эду с оптимизмом смотрит на подписание контракта с бразильским нападающим.

В нынешнем сезоне Габриэль забил 13 мячей и сделал 12 ассистов в 41 матче за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриэль Жезус
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