Арсенал планирует подписать нападающего Манчестер Сити

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус может продолжить свою карьеру в "Арсенале". В ближайшие дни лондонский клуб направит официальный запрос по трансферу футболиста.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отметим, что технический директор лондонцев Эду с оптимизмом смотрит на подписание контракта с бразильским нападающим.

В нынешнем сезоне Габриэль забил 13 мячей и сделал 12 ассистов в 41 матче за "Манчестер Сити" во всех турнирах.