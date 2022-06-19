Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал планирует подписать нападающего Манчестер Сити
Бразилец является приоритетным вариантом для лондонского клуба
Габриэл Жезус
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус может продолжить свою карьеру в "Арсенале". В ближайшие дни лондонский клуб направит официальный запрос по трансферу футболиста.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отметим, что технический директор лондонцев Эду с оптимизмом смотрит на подписание контракта с бразильским нападающим.
В нынешнем сезоне Габриэль забил 13 мячей и сделал 12 ассистов в 41 матче за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фабрицио Романо
Популярное сейчас
- Григорчук: Все легионеры ушли из Черноморца. Морозюк тоже не будет играть у нас
- Трансферная стоимость Ярмоленко упала почти на треть
- Сити готов отпустить Зинченко, где Динамо будет играть в ЛЧ. Главные новости за 18 июня
- Источник назвал сумму, которую Брентфорд выплатит за 18-летнего таланта Днепра-1
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти