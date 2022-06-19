Холанд, Нуньес, Чуамени и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы

UA-Футбол собрал в одном месте ключевые трансферы лета-2022 в главных европейских чемпионатах. В него попали переходы стоимостью не менее 10 млн евро, а также переходы свободных агентов, чья стоимость превышает по меньшей мере 25 млн евро по версии transfermarkt.

Зміст Англия

Германия

Испания

Италия

Франция

Список будет обновляться

Англия

Эрлинг Холланд

"Боруссия" (Дортмунд) ⇒ "Манчестер Сити", 60 млн евро + бонусы

Норвегия, форвард, 21 год

Если учесть, что Эрлингу пророчат славу чуть ли не Криштиану Роналду, то горожанам норвежец достался почти бесплатно. Но одно дело забивать голы пачками в Австрии и Германии, другое – в Английской Премьер-лиге.

Дарвин Нуньес

"Бенфика" ⇒ "Ливерпуль", 75 млн евро

Уругвай, форвард, 23 года

Ответ мерсисайдцев на трансфер Эрлинга. Известный журналист Роберто Моралес сравнил Нуньес с Альбрехтом Дюрером и убежден, что он станет очередным знаковым форвардом для уругвайского футбола.

Диего Карлос

"Севилья" ⇒ "Астон Вилла", 31 млн евро

Бразилия, защитник, 29 лет

Защита "Севильи" в прошлом сезоне была лучшей в Испании. Софиты светили на Жюля Кунде, но опытный Карлос являлся важным элементом андалусской стены. Теперь будет помогать Стивену Джеррарду.

Фабиу Виейра

"Порту" ⇒ "Арсенал", 35 млн евро

Португалия, центральный полузащитник, 22 года

Каждый уважающий себя гранд английского футбола обязан иметь в своем составе португальскую звезду. У МЮ – это Бруну Фернандеш, у "Сити" – это Бернарду Силва и Рубен Диаш, у "Ливерпуля" – Жота. "Арсенал" взял Виейру, который феерил в молодежной сборной Португалии, а в составе "Порту" за прошлый сезон отдал 16 результативных передач и забил 7 голов.

Ив Биссума

"Брайтон" ⇒ "Тоттенхэм", 29,2 млн евро

Мали, центральный хавбек, 25 лет

Антонио Конте решил укрепить центр поля, а для этого лучше всего подойдите максимально выносливый, атлетический африканец, который уже знает, что такое АПЛ, ведь отбегал за "Брайтон" четыре полноценных сезона.

Брендан Ааронсон

"РБ Зальцбург" ⇒ "Лидс", 32,8 млн евро

США, атакующий хавбек, 21 год

Красные быки продолжают выращивать звезд для европейских толстосумов. Ааронсону всего 21, но перспективы заметны невооруженным глазом. Показательный факт – в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Зальцбург" забил "Баварии" дважды, оба гола состоялись после пасов Брендана.

Германия

Карим Адееми

"РБ Зальцбург" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 30 млн евро

Германия, форвард, 20 лет

Дортмундцы на все 100% угадали с трансфером Эрлинга Холанда из "Зальцбурга". Теперь на замену норвежцу из того же "Зальцбурга" пришел Адееми. Его статистика не так феноменальна, но в сборную Германии в 19 лет просто так не зовут.

Нико Шлоттербек

"Фрайбург" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 20 млн

Германия, защитник, 22 года

В прошлом году парень выиграл с молодежной сборной Германии Евро-2021, а в этом сезоне закалился в составе "Фрайбурга", помог дойти до финала Кубка Германии. На Нико претендовала "Бавария", но он выбрал клуб, где на него все же будет меньшее давление и более комфортные условия для роста.

Никлас Зюле

"Бавария" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, свободный агент, стоимость за transfermarkt – 40 млн евро

Германия, центральный защитник, 26 лет

Сколько раз "Бавария" переманивала к себе звезд Дортмунда! А тут все произошло наоборот. Конечно, Никлас – это не главная звезда Мюнхена, но игрок, находившийся на хорошем счету. Похоже, Зюле хочет быть настоящим лидером команды, а не одним из.

Райан Гравенберх

"Аякс" ⇒ "Бавария", 18,5 млн евро

Нидерланды, полузащитник, 20 лет

Академия "Аяксу" в очередной раз выпустила игрока, которому не нужно время на адаптацию к ТОП-уровню, он уже демонстрирует соответствующую игру. Уже факт того, что он был клиентом Мино Райолы, говорит о многом, покойный итальянец работал только с лучшими.

Нуссаир Мазрауи

"Аякс" ⇒ "Бавария", свободный агент, стоимость за transfermarkt – 20 млн евро

Марокко, правый защитник, 24 года

Наконец Павар получит сильного конкурента (при всем уважении к Станишичу ​​или Сарру), да и Йозуа Киммих сможет полностью сконцентрироваться на игре в центре поля. Мазрауи – это идеальный вариант флангового защитника для такого клуба, как Бавария, когда нужно постоянно атаковать.

Адам Гложек

"Спарта" ⇒ "Байер", 13 млн евро

Чехия, форвард, 19 лет

В сезоне 2021/22 лучшим бомбардиром аптекарей стал Патрик Шик. В новом сезоне ему в атаке будет помогать соотечественник, один из главных талантов чешского футбола, на которого возлагают огромные надежды. В свои 19 лет он принял участие в 46 матчах за сезон и набрал статистику 12+15.

Испания

Орельен Чуамэни

"Монако" ⇒ "Реал", 80 млн евро

Франция, центральный полузащитник, 22 года

Хотя "Реал" и выиграл чемпионат и Лигу Чемпионов в сезоне 2021/22, но факт остается фактом – королевскому клубу срочно требуется омоложение состава. Особенно полузащите. Чуамэни – это тот парень, который должен стать альтернативой Кроосу или Каземиро. Говорят, мега большой талант.

Антонио Рюдигер

"Челси" ⇒ "Реал", свободный агент, стоимость за transfermarkt – 40 млн евро

Германия, центральный защитник, 29 лет

Второе лето подряд "Реал" забирает бесплатно топового центрального защитника. После Давида Алабы удалось "выловить" победителя Лиги Чемпионов-2021 Антонио Рюдигера, находящегося в оптимальном для игрока его амплуа возрасте. Этот переход подтверждает, что Мадрид умеет строить команду не только тратя заоблачные суммы.

Италия

Федерико Кьеза

"Фиорентина" ⇒ "Ювентус", 40 млн евро

Италия, вингер, 24 года

Да, Федерико уже два года играет в Турине, за это время он успел адаптироваться к команде, выиграть Кубок и Суперкубок Италии и получить тяжелую травму, из-за которой пропустил более половины сезона. Но все это время он был арендованным игроком, теперь же будет полноценный контракт со Старой Синьорой.

Жереми Бога

"Сассуоло" ⇒ "Аталанта", 22 млн евро

Кот-д’Ивуар, вингер, 25 лет

Этого футболиста хотел видеть в "Шахтере" Роберто Де Дзерби, но покидать Апеннины ивуариец не захотел. В Бергамо он переехал еще зимой, но на правах аренды, теперь же "Аталанта" выкупила его контракт окончательно.

Хоакин Корреа

"Лацио" ⇒ "Интер", 23,6 млн евро

Аргентина, форвард, 27 лет

Еще одна классическая для Италии схема - сначала аренда, потом выкуп игрока. Пробиться в основу мимо Джеко и Лаутаро Мартинеса ему было тяжело, но Хоакин почти всегда обострял игру, выходя на замену. "Интеру" он наверняка еще понадобится.

Франция

Нуну Мендеш

"Спортинг" ⇒ "Пари Сен-Жермен", 38 млн

Португалия, левый защитник, 20 лет

Парижане из-за финансовых ограничений не могли купить его сразу, но это не помешало Нуну отыграть полноценный сезон в Париже на правах аренды. Эксперимент оказался удачным – в компании мировых звезд Мендеш готов выполнять роль рабочей лошадки.