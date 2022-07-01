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Лукаку, Ришарлисон и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
UA-Футбол собрал в одном месте ключевые трансферы лета-2022 в главных европейских чемпионатах. В него попали переходы стоимостью не менее 10 млн евро, а также переходы свободных агентов, чья стоимость превышает по меньшей мере 25 млн евро по версии transfermarkt.
Список будет обновляться, красным выделены самые свежие трансферы
Англия
- Ришарлисон
"Эвертон" ⇒ "Тоттенхэм", 58 млн евро
Бразилия, 25 лет
Оказавшись в тяжелом финансовом положении, "Эвертон" вынужден продать свою главную звезду. Бразилец способен закрыть любую позицию в атаке, давно адаптирован к суворым будням английского футбола и наверняка поможет Антонио Конте бросить вызов "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Ну а у "Эвертона", к слову, появляются деньги на покупку Зинченко.
- Свен Ботман
"Лилль" ⇒ "Ньюкасл", 37 млн евро
Нидерланды, 22 года
Летом 2020-го года доги купили парня из дубля "Аякса", не пожалев 8 млн евро. Инвестиция оказалась более чем удачна. Свен возмужал и уже был готов присоединиться к "Милану", который "вел" его полгода. Но у "Ньюкасла" сейчас, как ни странно, куда больше возможностей, чем у чемпиона Италии - Ботман будет покорять АПЛ.
- Эрлинг Холланд
"Боруссия" (Дортмунд) ⇒ "Манчестер Сити", 60 млн евро + бонусы
Норвегия, форвард, 21 год
Если учесть, что Эрлингу пророчат славу чуть ли не Криштиану Роналду, то горожанам норвежец достался почти бесплатно. Но одно дело забивать голы пачками в Австрии и Германии, другое – в Английской Премьер-лиге.
- Дарвин Нуньес
"Бенфика" ⇒ "Ливерпуль", 75 млн евро
Уругвай, форвард, 23 года
Ответ мерсисайдцев на трансфер Эрлинга. Известный журналист Роберто Моралес сравнил Нуньес с Альбрехтом Дюрером и убежден, что он станет очередным знаковым форвардом для уругвайского футбола.
- Диего Карлос
"Севилья" ⇒ "Астон Вилла", 31 млн евро
Бразилия, защитник, 29 лет
Защита "Севильи" в прошлом сезоне была лучшей в Испании. Софиты светили на Жюля Кунде, но опытный Карлос являлся важным элементом андалусской стены. Теперь будет помогать Стивену Джеррарду.
- Фабиу Виейра
"Порту" ⇒ "Арсенал", 35 млн евро
Португалия, центральный полузащитник, 22 года
Каждый уважающий себя гранд английского футбола обязан иметь в своем составе португальскую звезду. У МЮ – это Бруну Фернандеш, у "Сити" – это Бернарду Силва и Рубен Диаш, у "Ливерпуля" – Жота. "Арсенал" взял Виейру, который феерил в молодежной сборной Португалии, а в составе "Порту" за прошлый сезон отдал 16 результативных передач и забил 7 голов.
- Ив Биссума
"Брайтон" ⇒ "Тоттенхэм", 29,2 млн евро
Мали, центральный хавбек, 25 лет
Антонио Конте решил укрепить центр поля, а для этого лучше всего подойдите максимально выносливый, атлетический африканец, который уже знает, что такое АПЛ, ведь отбегал за "Брайтон" четыре полноценных сезона.
- Брендан Ааронсон
"РБ Зальцбург" ⇒ "Лидс", 32,8 млн евро
США, атакующий хавбек, 21 год
Красные быки продолжают выращивать звезд для европейских толстосумов. Ааронсону всего 21, но перспективы заметны невооруженным глазом. Показательный факт – в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Зальцбург" забил "Баварии" дважды, оба гола состоялись после пасов Брендана.
- Наеф Агерд
"Ренн" ⇒ "Вест Хэм", 35 млн евро
Марокко, центральный защитник, 26 лет
"Молотобойцам" понравилось быть в числе лидеров, но чтобы соответствовать уровню грандов, нужна более широкая обойма. Мойес обратил внимание игрока "Ренн", который прошлый чемпионат Франции завершил на четвертом месте. Агерд играет в центре, но может закрыть и левый фланг. Весьма результативен - в 80 матчах за "Ренн" он забил семь голов и отдал четыре ассиста. Примечательно, что с ним в составе "Ренн" в октябре прошлого года обыграл ПСЖ, в основе которого вышли Неймар, Месси и Мбаппе.
- Тайво Авонии
"Унион Берлин" ⇒ "Ноттингем Форест", 20,5 млн евро
Нигерия, форвард, 24 года
Лесники интересовались Довбиком, но решили заплатить вдвое больше за футболиста, который неплохо себя зарекомендовал на уровне Бундеслиги. В прошлом сезоне он забивал в каждом втором матче и завершил чемпионат с показателем в 15 голов.
Германия
- Карим Адееми
"РБ Зальцбург" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 30 млн евро
Германия, форвард, 20 лет
Дортмундцы на все 100% угадали с трансфером Эрлинга Холанда из "Зальцбурга". Теперь на замену норвежцу из того же "Зальцбурга" пришел Адееми. Его статистика не так феноменальна, но в сборную Германии в 19 лет просто так не зовут.
- Нико Шлоттербек
"Фрайбург" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 20 млн
Германия, защитник, 22 года
В прошлом году парень выиграл с молодежной сборной Германии Евро-2021, а в этом сезоне закалился в составе "Фрайбурга", помог дойти до финала Кубка Германии. На Нико претендовала "Бавария", но он выбрал клуб, где на него все же будет меньшее давление и более комфортные условия для роста.
- Никлас Зюле
"Бавария" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, свободный агент, стоимость за transfermarkt – 40 млн евро
Германия, центральный защитник, 26 лет
Сколько раз "Бавария" переманивала к себе звезд Дортмунда! А тут все произошло наоборот. Конечно, Никлас – это не главная звезда Мюнхена, но игрок, находившийся на хорошем счету. Похоже, Зюле хочет быть настоящим лидером команды, а не одним из.
- Райан Гравенберх
"Аякс" ⇒ "Бавария", 18,5 млн евро
Нидерланды, полузащитник, 20 лет
Академия "Аяксу" в очередной раз выпустила игрока, которому не нужно время на адаптацию к ТОП-уровню, он уже демонстрирует соответствующую игру. Уже факт того, что он был клиентом Мино Райолы, говорит о многом, покойный итальянец работал только с лучшими.
- Нуссаир Мазрауи
"Аякс" ⇒ "Бавария", свободный агент, стоимость за transfermarkt – 20 млн евро
Марокко, правый защитник, 24 года
Наконец Павар получит сильного конкурента (при всем уважении к Станишичу или Сарру), да и Йозуа Киммих сможет полностью сконцентрироваться на игре в центре поля. Мазрауи – это идеальный вариант флангового защитника для такого клуба, как Бавария, когда нужно постоянно атаковать.
- Адам Гложек
"Спарта" ⇒ "Байер", 13 млн евро
Чехия, форвард, 19 лет
В сезоне 2021/22 лучшим бомбардиром аптекарей стал Патрик Шик. В новом сезоне ему в атаке будет помогать соотечественник, один из главных талантов чешского футбола, на которого возлагают огромные надежды. В свои 19 лет он принял участие в 46 матчах за сезон и набрал статистику 12+15.
- Садио Мане
"Ливерпуль" ⇒ "Бавария", 32 млн евро
Сенегал, нападающий, 30 лет
Один из самых неожиданных летних трансферов. Казалось бы, что может заставить перебраться из престижной Премьер-лиги в Бундеслигу в самом расцвете сил? Но сенегалец принял именно такое решение. Возможно, чтобы поиграть в паре с Левандовским, а может быть, чтобы стать главной звездой клуба вместо поляка.
Испания
- Орельен Чуамэни
"Монако" ⇒ "Реал", 80 млн евро
Франция, центральный полузащитник, 22 года
Хотя "Реал" и выиграл чемпионат и Лигу Чемпионов в сезоне 2021/22, но факт остается фактом – королевскому клубу срочно требуется омоложение состава. Особенно полузащите. Чуамэни – это тот парень, который должен стать альтернативой Кроосу или Каземиро. Говорят, мега большой талант.
- Антонио Рюдигер
"Челси" ⇒ "Реал", свободный агент, стоимость за transfermarkt – 40 млн евро
Германия, центральный защитник, 29 лет
Второе лето подряд "Реал" забирает бесплатно топового центрального защитника. После Давида Алабы удалось "выловить" победителя Лиги Чемпионов-2021 Антонио Рюдигера, находящегося в оптимальном для игрока его амплуа возрасте. Этот переход подтверждает, что Мадрид умеет строить команду не только тратя заоблачные суммы.
Италия
- Ромелу Лукаку
"Челси" ⇒ "Интер", аренда, 8 млн евро
Бельгия, форвард, 29 лет
Второе пришествие на Туманный Альбион оказалось не таким, как того хотели и сам футболист, и болельщики аристократов. Финансовые потери лондонского клуба на этом трансфере – колоссальные. Да и Ромелеу придется по-новому строить свою репутацию одного из сильнейших форвардов Европы.
Федерико Кьеза
"Фиорентина" ⇒ "Ювентус", 40 млн евро
Италия, вингер, 24 года
Да, Федерико уже два года играет в Турине, за это время он успел адаптироваться к команде, выиграть Кубок и Суперкубок Италии и получить тяжелую травму, из-за которой пропустил более половины сезона. Но все это время он был арендованным игроком, теперь же будет полноценный контракт со Старой Синьорой.
- Жереми Бога
"Сассуоло" ⇒ "Аталанта", 22 млн евро
Кот-д’Ивуар, вингер, 25 лет
Этого футболиста хотел видеть в "Шахтере" Роберто Де Дзерби, но покидать Апеннины ивуариец не захотел. В Бергамо он переехал еще зимой, но на правах аренды, теперь же "Аталанта" выкупила его контракт окончательно.
- Хоакин Корреа
"Лацио" ⇒ "Интер", 23,6 млн евро
Аргентина, форвард, 27 лет
Еще одна классическая для Италии схема - сначала аренда, потом выкуп игрока. Пробиться в основу мимо Джеко и Лаутаро Мартинеса ему было тяжело, но Хоакин почти всегда обострял игру, выходя на замену. "Интеру" он наверняка еще понадобится.
- Мерих Демираль
"Ювентус" ⇒ "Аталанта", 20 млн евро
Турция, защитник, 24 года
Турку этим летом никуда переезжать не нужно: он играл за бергамцев и в прошлом сезоне. Но до этого в "Аталанте" он числился арендованным, а с этого лета будет полноценным игроком команды Джанпьеро Гасперини. Трансфермаркт утверждает, что "Юве" ещё и продешевил с защитником, ведь его стоимость согласно известному порталу, на 5 млн выше, чем обошёлся трансфер "Аталанте".
Франция
- Витинья
"Порту" ⇒ "Пари Сен-Жермен", 41 млн евро
Португалия, центральный полузащитник, 22 года
В последнее время Португалия поставила на конвеер выпуск отличных центральных полузащитников. ПСЖ решили, что именно этот воспитанник "Порту" сможет либо заменить Вейналдума, либо заставит нидерландца играть лучше. Учитывая возраст Витиньи - это инвестиция в будущее парижского клуба.
- Такуми Минамино
"Ливерпуль" ⇒ "Монако", 15 млн евро
Япония, форвард, 27 лет
Нельзя сказать, что японец провалился на Энфилде. Свою роль в сезоне "четырех финалов" он сыграл – забил десять голов в 22-х матчах. Но очевидно, что он не тянет уровень "Ливерпуля", а вот в "Монако" он может стать одним из лидеров.
- Нуну Мендеш
"Спортинг" ⇒ "Пари Сен-Жермен", 38 млн
Португалия, левый защитник, 20 лет
Парижане из-за финансовых ограничений не могли купить его сразу, но это не помешало Нуну отыграть полноценный сезон в Париже на правах аренды. Эксперимент оказался удачным – в компании мировых звезд Мендеш готов выполнять роль рабочей лошадки.
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