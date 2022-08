МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022

UA-Футбол собрал в одном месте ключевые трансферы лета-2022 в главных европейских чемпионатах. В него попали переходы стоимостью не менее 10 млн евро, а также переходы свободных агентов, чья стоимость превышает по меньшей мере 25 млн евро по версии transfermarkt.

Список будет обновляться, красным выделены самые свежие трансферы

"Аякс" ⇒ "Манчестер Юнайтед", 95 млн евро

Бразилия, правый вингер, 22 года

"Юнайтед" не остановить - во время текущего межсезонья "дьяволы" уже отдали 15 миллионов за Маласию, 57 - за Мартинеса, 70 - за Каземиро. Даже по меркам АПЛ это более чем затратная трансферная работа. Теперь все взгляды направлены на Эрика тен Хага: сможет ли он разместить в составе всех новичков, найти место на поле Роналду и давать результат?

"Лион" ⇒ "Вест Хэм", 60 млн евро

Бразилия, атакующий полузащитник, 25 лет

Сумму, которую "Вест Хэм" отдал за игрока, "Лион" потратил в последние три года, поэтому для французского коллектива продажа Пакеты можно считать хорошей работой. К слову, для "молотобойцев" этот трансфер стал рекордным в истории клуба - еще никогда "Вест Хэм" не выкладывал за одного футболиста больше 50 миллионов евро.

"Реал Сосьедад" ⇒ "Ньюкасл", 70 млн евро

Швеция, центральный нападающий, 22 года

"Ньюкасл" все еще не топ-клуб, но понемногу двигается в сторону того, чтобы еврокубки стали ежегодным явлением на "Сент Джеймс Парк". "Сороки" продолжают усиливать состав и на исходе трансферного окна отважились на крупнейший трансфер в своей истории. Швед Исаак уже давно собирает положительные отзывы. Насколько они оправданы, должен доказать его период в "Ньюкасле".

"Реал"⇒ "Манчестер Юнайтед", 71 млн евро

Бразилия, опорный полузащитник, 30 лет

Победитель Лиги чемпионов, клубного ЧМ, чемпионата Испании и Копа Америка решил покинуть этим летом "Реал" и перебраться в клуб, который все еще переживает не лучшие времена. Кто-то говорит, что Каземиро нужен новый вызов. Некоторые считают, что футболист уехал на "Олд Траффорд" доигрывать. Также слышно мнение, что он действительно настроен поднять "Юнайтед" с колен. Какое из этих мнений верное - покажет сезон.

"Брайтон" ⇒ "Челси", 65 млн евро

Испания, левый защитник, 24 года

"Ман Сити" планировал отпустить Зинченко в "Арсенал" и на эту же позицию подписать Кукурелью. Но по этому плану клуб Гвардиолы выполнил всего половину, ведь украинца продали, а конкуренцию за Кукурелью проиграли "Челси". Испанец может быть полезен и в центре защиты, где у лондонцев тоже не все гладко. К тому же, на выходных повреждение получил другой летний новичок, Кулибали.

"Шахтер" ⇒ "Фулхэм", аренда

Израиль, левый вингер, 23 лет

Создавалось впечатление, что Манор уже в первый день пребывания в "Шахтере" готовил себе плацдарм для ухода из клуба. И как бы это цинично ни звучало, но для израильского вингера война сыграла в плюс, ведь без нее он бы еще глубже отправлялся в запас "Шахтера", проигрывая конкуренцию Мудрику. Так же Соломон воспользовался правилом ФИФА и без помех со стороны "горняков" поехал себе в АПЛ.

"Сассуоло" ⇒ "Вест Хэм", 36 млн евро

Италия, центральный нападающий, 23 года

В 2017-м "Сассуоло" заплатил за 18-летнего Скамакку чуть больше 4 млн евро. Долгое время казалось, что эти расходы не оправдают себя. Джанлука играл исключительно в арендах: "Кремонезе", "Зволле", "Асколе", "Дженоа". Однако перед прошлым сезоном "Сассуоло" оставил игрока у себя, и тот отблагодарил голами. "Вест Хэм" не мог пройти мимо такой возможности усилить линию атаки.

"Манчестер Сити" ⇒ "Арсенал", 35 млн евро

Украина, защитник, 25 года

У него были интересные предложения, когда казалось, что шансов хотя бы попасть в ротацию "Сити" нет никаких. Его регулярно отправляли в другие клубы, когда он уже периодически подменял основных игроков. Но Александр держался за свой шанс "мертвой хваткой". Украинец четырежды становился чемпионом Англии и играл в финале Лиги Чемпионов. И сейчас никто не скажен, что это было случайность. Гвардиола в нем души не чаял. Но все же пришло время для нового вызова. Зинченко не стал размениваться на борьбу за выживание с "Евертоном", а попытается выйти на новый уровень вместе с "Арсеналом".

"Манчестер Юнайтед" ⇒ "Ноттингем Форрест", свободный агент

Англия, полузащитник, 29 лет

Может показаться, что это большой регресс для игрока, ведь в прошлом сезоне он боролся с "Вест Хэмом" за еврокубки, а новый чемпионат начнет в составе дебютанта АПЛ. Однако сами "молотобойцы" упустили возможность оставить хавбека у себя, а вот "лесники" были очень конкретными. К тому же у "Ноттингем Форрест" большие планы на предстоящий розыгрыш АПЛ, поэтому союз с Лингардом может стать гармоничным для обеих сторон.

"Аякс" ⇒ "Манчестер Юнайтед", 57 млн евро

Аргентина, защитник, 24 года

Второй манчестерский гранд наконец-то дошел до футбольного рынка и сразу выложил на стол очень большую сумму. Красным пришлось переплатить, ведь на Лисандро претендовали и другие толстосумы. Казалось бы - так ли нужен МЮ центрбек с ростом 1 м 75м, учитывая стереотипы об английском футболе. Но тут сразу стоит вспомнить Маскерано, Габриеля Милито или же Габриеля Хайнце, который оставил заметный след в истории красных дьяволов. Они не были гренадерами, но отлично обороняли свои ворота. Лисандро должен стать идеальным дополнением для Магуайра.

"Наполи" ⇒ "Челси", 40 млн евро

Сенегал, защитник, 31 год

Боссы "Наполи" годами рассказывали, что ни за что не продадут своего звездного защитника. Похоже, они не собирались этого делать и во время нынешнего межсезонья. Однако 40 млн евро от "Челси" стали хорошим поводом, чтобы предать свои приоритеты и отпустить сенегальца в АПЛ.

"Брентфорд" ⇒ "Манчестер Юнайтед", свободный агент

Дания, полузащитник, 30 лет

Год назад многие просто мечтали, чтобы Эриксен в прямом смысле продолжил жить. Зимой 2022-го его футбольную карьеру реанимировал "Бретфорд", а уже через полгода датчанина свободным агентом подписывает "Манчестер Юнайтед" и возвращает в топ-футбол. И кто знает, сколько он еще поиграет на самом высоком уровне.

"Манчестер Сити" ⇒ "Челси", 45 - 55 млн евро

Англия, полузащитник, 27 лет

"Челси" стремится построить проект, который мог бы конкурировать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в борьбе за корону АПЛ. Приобретение Рахима Стерлинга – как раз с этой целью. Игрок сборной Англии был на хорошем счету в Манчестере, а теперь попытается обрести любовь Лондона.

"Барселона" ⇒ "Тоттенхэм", аренда

Франция, центральный защитник, 27 лет

Такая трансферная кампания должна нравиться Антонио Конте. Лангле стал уже пятым летним новичком для "шпор" во время текущего трансферного окна. За этот переход, как и ранее за Перишича, платить ничего не пришлось, ведь из Каталонии в Северный Лондон центрбек перебрался в аренду. Опция выкупа после одного сезона не предусмотрена.

"Фейеноорд" ⇒ "Манчестер Юнайтед", 17 млн евро

Нидерланды, левый защитник, 22 года

Первый новичок Эрика тен Хага в должности главного тренера "дьяволов" был из Нидерландов, но не из "Аякса", а из "Фейеноорда". Маласиа станет третьим левым защитником в первой команде "Юнайтед": здесь же есть Люк Шоу и Алекс Теллес. Будет интересно посмотреть, кто из них выиграет конкуренцию в новом сезоне.

"Манчестер Сити" ⇒ "Арсенал", 52 млн евро

Бразилия, 25 лет

Бразилец не дотянул до ста голов в футболке "Ман Сити" и решил перебраться в Лондон. Решение по многим причинам не очень однозначное, однако выбор сделан. Теперь будет интересно посмотреть, как себя проявит Жезус в новой команде, которая не всегда поражает стабильностью, и будет ли он так же играть с новым клубом хотя бы в ЛЧ.

"Лидс" ⇒ "Манчестер Сити", 50 млн евро

Англия, полузащитник, 26 лет

Несмотря на тот факт, что Филлипс защищал цвета аутсайдера АПЛ, он уже провел более двух десятков матчей за национальную сборную Англии. "Сити" не мог пройти мимо уже далекого не молодого таланта и принял его в свои ряды, где он в теории должен составить конкуренцию Родри в борьбе за место в опорной зоне.

"Эвертон" ⇒ "Тоттенхэм", 58 млн евро

Бразилия, 25 лет

Оказавшись в тяжелом финансовом положении, "Эвертон" вынужден продать свою главную звезду. Бразилец способен закрыть любую позицию в атаке, давно адаптирован к суворым будням английского футбола и наверняка поможет Антонио Конте бросить вызов "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Ну а у "Эвертона", к слову, появляются деньги на покупку Зинченко.

"Лилль" ⇒ "Ньюкасл", 37 млн евро

Нидерланды, 22 года

Летом 2020-го года доги купили парня из дубля "Аякса", не пожалев 8 млн евро. Инвестиция оказалась более чем удачна. Свен возмужал и уже был готов присоединиться к "Милану", который "вел" его полгода. Но у "Ньюкасла" сейчас, как ни странно, куда больше возможностей, чем у чемпиона Италии - Ботман будет покорять АПЛ.

"Боруссия" (Дортмунд) ⇒ "Манчестер Сити", 60 млн евро + бонусы

Норвегия, форвард, 21 год

Если учесть, что Эрлингу пророчат славу чуть ли не Криштиану Роналду, то горожанам норвежец достался почти бесплатно. Но одно дело забивать голы пачками в Австрии и Германии, другое – в Английской Премьер-лиге.

"Бенфика" ⇒ "Ливерпуль", 75 млн евро

Уругвай, форвард, 23 года

Ответ мерсисайдцев на трансфер Эрлинга. Известный журналист Роберто Моралес сравнил Нуньес с Альбрехтом Дюрером и убежден, что он станет очередным знаковым форвардом для уругвайского футбола.

"Севилья" ⇒ "Астон Вилла", 31 млн евро

Бразилия, защитник, 29 лет

Защита "Севильи" в прошлом сезоне была лучшей в Испании. Софиты светили на Жюля Кунде, но опытный Карлос являлся важным элементом андалусской стены. Теперь будет помогать Стивену Джеррарду.

"Порту" ⇒ "Арсенал", 35 млн евро

Португалия, центральный полузащитник, 22 года

Каждый уважающий себя гранд английского футбола обязан иметь в своем составе португальскую звезду. У МЮ – это Бруну Фернандеш, у "Сити" – это Бернарду Силва и Рубен Диаш, у "Ливерпуля" – Жота. "Арсенал" взял Виейру, который феерил в молодежной сборной Португалии, а в составе "Порту" за прошлый сезон отдал 16 результативных передач и забил 7 голов.

"Брайтон" ⇒ "Тоттенхэм", 29,2 млн евро

Мали, центральный хавбек, 25 лет

Антонио Конте решил укрепить центр поля, а для этого лучше всего подойдите максимально выносливый, атлетический африканец, который уже знает, что такое АПЛ, ведь отбегал за "Брайтон" четыре полноценных сезона.

"РБ Зальцбург" ⇒ "Лидс", 32,8 млн евро

США, атакующий хавбек, 21 год

Красные быки продолжают выращивать звезд для европейских толстосумов. Ааронсону всего 21, но перспективы заметны невооруженным глазом. Показательный факт – в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Зальцбург" забил "Баварии" дважды, оба гола состоялись после пасов Брендана.

"Ренн" ⇒ "Вест Хэм", 35 млн евро

Марокко, центральный защитник, 26 лет

"Молотобойцам" понравилось быть в числе лидеров, но чтобы соответствовать уровню грандов, нужна более широкая обойма. Мойес обратил внимание игрока "Ренн", который прошлый чемпионат Франции завершил на четвертом месте. Агерд играет в центре, но может закрыть и левый фланг. Весьма результативен - в 80 матчах за "Ренн" он забил семь голов и отдал четыре ассиста. Примечательно, что с ним в составе "Ренн" в октябре прошлого года обыграл ПСЖ, в основе которого вышли Неймар, Месси и Мбаппе.

"Унион Берлин" ⇒ "Ноттингем Форест", 20,5 млн евро

Нигерия, форвард, 24 года

Лесники интересовались Довбиком, но решили заплатить вдвое больше за футболиста, который неплохо себя зарекомендовал на уровне Бундеслиги. В прошлом сезоне он забивал в каждом втором матче и завершил чемпионат с показателем в 15 голов.

"Интер" ⇒ "Тоттенхэм", свободный агент

Хорватия, полузащитник, 33 года

Один из первых трансферов летнего межсезонья. "Шпорам" за него даже ничего не пришлось платить: Антонио Конте просто забрал хорватского хавбека в свой новый клуб на правах свободного агента. Несмотря на 33 года, в прошлом сезоне он отыграл за "Интер" в практически полусотне матчей.

"Челси" ⇒ "Лейпциг", 20 млн евро

Германия, центральный нападающий, 26 лет

Два года назад лондонцы отдали за форварда 53 млн. евро, а этим летом вернули его обратно в Германию за почти вдвое меньшую сумму. Не сказать, что период в Англии был для Вернера провальным, однако полностью оправдать ожидания Тимо не смог. Немец возвращается туда, где он стал звездой. Интересно будет посмотреть, удастся ли ему во второй раз войти в ту же реку.

"Кельн" ⇒ "Боруссия" Д, 5 млн евро

Франция, центральный нападающий, 34 года

Модест, вероятно, уже и не мечтал поиграть в Лиге чемпионов в свои 34. Однако проблемы со здоровьем летнего новичка "шмелей" Себастьяна Аллера заставили Дортмунд снова выйти на трансферный рынок. В прошлом сезоне француз забил 20 голов в 32 матчах Бундеслиги и уже дебютировал за новую команду. Приживется ли – покажет время.

"Ювентус" ⇒ "Бавария", 67 млн евро

Нидерланды, центральный защитник, 22 года

В 2019-м "зебры" приобрели де Лигта у "Аякса" за 85,5 млн евро. За три года трансферная стоимость центрального защитника снизилась почти на 20 млн, однако все еще остается внушительной. "Бавария" крайне редко тратит сумасшедшие средства на трансферы, однако за де Лигта не пожалела. Интересно будет посмотреть, окупит ли себя приобретение.

"Аякс" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 22 млн. евро

Кот д'Ивуар, форвард, 28 лет

"Боруссия" продала в "Манчестер Сити" молодого Холланда, а на замену ему взяла зрелого Аллера. Но здесь расчет не на возраст, а на бомбардирский талант. "Дмелям" нужно было заклеить пробоину, образовавшуюся после ухода норвежца на позиции форварда - и Аллер это очень хороший вариант. Относительно недорогой и очень забивной футболист, готовый сразу же выполнять амбициозные задачи.

"Ливерпуль" ⇒ "Бавария", 32 млн евро

Сенегал, нападающий, 30 лет

Один из самых неожиданных летних трансферов. Казалось бы, что может заставить перебраться из престижной Премьер-лиги в Бундеслигу в самом расцвете сил? Но сенегалец принял именно такое решение. Возможно, чтобы поиграть в паре с Левандовским, а может быть, чтобы стать главной звездой клуба вместо поляка.

"РБ Зальцбург" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 30 млн евро

Германия, форвард, 20 лет

Дортмундцы на все 100% угадали с трансфером Эрлинга Холанда из "Зальцбурга". Теперь на замену норвежцу из того же "Зальцбурга" пришел Адееми. Его статистика не так феноменальна, но в сборную Германии в 19 лет просто так не зовут.

"Фрайбург" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 20 млн

Германия, защитник, 22 года

В прошлом году парень выиграл с молодежной сборной Германии Евро-2021, а в этом сезоне закалился в составе "Фрайбурга", помог дойти до финала Кубка Германии. На Нико претендовала "Бавария", но он выбрал клуб, где на него все же будет меньшее давление и более комфортные условия для роста.

"Бавария" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, свободный агент, стоимость за transfermarkt – 40 млн евро

Германия, центральный защитник, 26 лет

Сколько раз "Бавария" переманивала к себе звезд Дортмунда! А тут все произошло наоборот. Конечно, Никлас – это не главная звезда Мюнхена, но игрок, находившийся на хорошем счету. Похоже, Зюле хочет быть настоящим лидером команды, а не одним из.

"Аякс" ⇒ "Бавария", 18,5 млн евро

Нидерланды, полузащитник, 20 лет

Академия "Аяксу" в очередной раз выпустила игрока, которому не нужно время на адаптацию к ТОП-уровню, он уже демонстрирует соответствующую игру. Уже факт того, что он был клиентом Мино Райолы, говорит о многом, покойный итальянец работал только с лучшими.

"Аякс" ⇒ "Бавария", свободный агент, стоимость за transfermarkt – 20 млн евро

Марокко, правый защитник, 24 года

Наконец Павар получит сильного конкурента (при всем уважении к Станишичу ​​или Сарру), да и Йозуа Киммих сможет полностью сконцентрироваться на игре в центре поля. Мазрауи – это идеальный вариант флангового защитника для такого клуба, как Бавария, когда нужно постоянно атаковать.

"Спарта" ⇒ "Байер", 13 млн евро

Чехия, форвард, 19 лет

В сезоне 2021/22 лучшим бомбардиром аптекарей стал Патрик Шик. В новом сезоне ему в атаке будет помогать соотечественник, один из главных талантов чешского футбола, на которого возлагают огромные надежды. В свои 19 лет он принял участие в 46 матчах за сезон и набрал статистику 12+15.

"Реал" ⇒ "Севилья", свободный агент

Испания, атакующий полузащитник, 30 лет

Когда-то Мадрид заплатил за талантливого полузащитника 30 млн евро, а сейчас отпустил свободным агентом. Но от этого должно быть легче и клубу, и игроку. В "Севилью" Иско пригласил Хулен Лопетеги. Конкурентом на позиции у испанца будет бывший игрок "Металлиста", Папу Гомес.

