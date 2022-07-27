Вест Хэм приобрел форварда Сассуоло, Лингард будет играть за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022

UA-Футбол собрал в одном месте ключевые трансферы лета-2022 в главных европейских чемпионатах. В него попали переходы стоимостью не менее 10 млн евро, а также переходы свободных агентов, чья стоимость превышает по меньшей мере 25 млн евро по версии transfermarkt.

Зміст Англия

Германия

Испания

Италия

Франция

Список будет обновляться, красным выделены самые свежие трансферы

Англия

Манор Соломон

"Шахтер" ⇒ "Фулхэм", аренда

Израиль, левый вингер, 23 лет

Создавалось впечатление, что Манор уже в первый день пребывания в "Шахтере" готовил себе плацдарм для ухода из клуба. И как бы это цинично ни звучало, но для израильского вингера война сыграла в плюс, ведь без нее он бы еще глубже отправлялся в запас "Шахтера", проигрывая конкуренцию Мудрику. Так же Соломон воспользовался правилом ФИФА и без помех со стороны "горняков" поехал себе в АПЛ.

Джанлука Скамакка

"Сассуоло" ⇒ "Вест Хэм", 36 млн евро

Италия, центральный нападающий, 23 года

В 2017-м "Сассуоло" заплатил за 18-летнего Скамакку чуть больше 4 млн евро. Долгое время казалось, что эти расходы не оправдают себя. Джанлука играл исключительно в арендах: "Кремонезе", "Зволле", "Асколе", "Дженоа". Однако перед прошлым сезоном "Сассуоло" оставил игрока у себя, и тот отблагодарил голами. "Вест Хэм" не мог пройти мимо такой возможности усилить линию атаки.

Александр Зинчеко

"Манчестер Сити" ⇒ "Арсенал", 35 млн евро

Украина, защитник, 25 года

У него были интересные предложения, когда казалось, что шансов хотя бы попасть в ротацию "Сити" нет никаких. Его регулярно отправляли в другие клубы, когда он уже периодически подменял основных игроков. Но Александр держался за свой шанс "мертвой хваткой". Украинец четырежды становился чемпионом Англии и играл в финале Лиги Чемпионов. И сейчас никто не скажен, что это было случайность. Гвардиола в нем души не чаял. Но все же пришло время для нового вызова. Зинченко не стал размениваться на борьбу за выживание с "Евертоном", а попытается выйти на новый уровень вместе с "Арсеналом".

Джесси Лингард

"Манчестер Юнайтед" ⇒ "Ноттингем Форрест", свободный агент

Англия, полузащитник, 29 лет

Может показаться, что это большой регресс для игрока, ведь в прошлом сезоне он боролся с "Вест Хэмом" за еврокубки, а новый чемпионат начнет в составе дебютанта АПЛ. Однако сами "молотобойцы" упустили возможность оставить хавбека у себя, а вот "лесники" были очень конкретными. К тому же у "Ноттингем Форрест" большие планы на предстоящий розыгрыш АПЛ, поэтому союз с Лингардом может стать гармоничным для обеих сторон.

Лисандро Мартинес

"Аякс" ⇒ "Манчестер Юнайтед", 57 млн евро

Аргентина, защитник, 24 года

Второй манчестерский гранд наконец-то дошел до футбольного рынка и сразу выложил на стол очень большую сумму. Красным пришлось переплатить, ведь на Лисандро претендовали и другие толстосумы. Казалось бы - так ли нужен МЮ центрбек с ростом 1 м 75м, учитывая стереотипы об английском футболе. Но тут сразу стоит вспомнить Маскерано, Габриеля Милито или же Габриеля Хайнце, который оставил заметный след в истории красных дьяволов. Они не были гренадерами, но отлично обороняли свои ворота. Лисандро должен стать идеальным дополнением для Магуайра.

Калиду Кулибали

"Наполи" ⇒ "Челси", 40 млн евро

Сенегал, защитник, 31 год

Боссы "Наполи" годами рассказывали, что ни за что не продадут своего звездного защитника. Похоже, они не собирались этого делать и во время нынешнего межсезонья. Однако 40 млн евро от "Челси" стали хорошим поводом, чтобы предать свои приоритеты и отпустить сенегальца в АПЛ.

Кристиан Эриксен

"Брентфорд" ⇒ "Манчестер Юнайтед", свободный агент

Дания, полузащитник, 30 лет

Год назад многие просто мечтали, чтобы Эриксен в прямом смысле продолжил жить. Зимой 2022-го его футбольную карьеру реанимировал "Бретфорд", а уже через полгода датчанина свободным агентом подписывает "Манчестер Юнайтед" и возвращает в топ-футбол. И кто знает, сколько он еще поиграет на самом высоком уровне.

Рахим Стерлинг

"Манчестер Сити" ⇒ "Челси", 45 - 55 млн евро

Англия, полузащитник, 27 лет

"Челси" стремится построить проект, который мог бы конкурировать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в борьбе за корону АПЛ. Приобретение Рахима Стерлинга – как раз с этой целью. Игрок сборной Англии был на хорошем счету в Манчестере, а теперь попытается обрести любовь Лондона.

Клеман Лангле

"Барселона" ⇒ "Тоттенхэм", аренда

Франция, центральный защитник, 27 лет

Такая трансферная кампания должна нравиться Антонио Конте. Лангле стал уже пятым летним новичком для "шпор" во время текущего трансферного окна. За этот переход, как и ранее за Перишича, платить ничего не пришлось, ведь из Каталонии в Северный Лондон центрбек перебрался в аренду. Опция выкупа после одного сезона не предусмотрена.

Тиррел Маласиа

"Фейеноорд" ⇒ "Манчестер Юнайтед", 17 млн евро

Нидерланды, левый защитник, 22 года

Первый новичок Эрика тен Хага в должности главного тренера "дьяволов" был из Нидерландов, но не из "Аякса", а из "Фейеноорда". Маласиа станет третьим левым защитником в первой команде "Юнайтед": здесь же есть Люк Шоу и Алекс Теллес. Будет интересно посмотреть, кто из них выиграет конкуренцию в новом сезоне.

Габриэл Жесус

"Манчестер Сити" ⇒ "Арсенал", 52 млн евро

Бразилия, 25 лет

Бразилец не дотянул до ста голов в футболке "Ман Сити" и решил перебраться в Лондон. Решение по многим причинам не очень однозначное, однако выбор сделан. Теперь будет интересно посмотреть, как себя проявит Жезус в новой команде, которая не всегда поражает стабильностью, и будет ли он так же играть с новым клубом хотя бы в ЛЧ.

Келвин Филлипс

"Лидс" ⇒ "Манчестер Сити", 50 млн евро

Англия, полузащитник, 26 лет

Несмотря на тот факт, что Филлипс защищал цвета аутсайдера АПЛ, он уже провел более двух десятков матчей за национальную сборную Англии. "Сити" не мог пройти мимо уже далекого не молодого таланта и принял его в свои ряды, где он в теории должен составить конкуренцию Родри в борьбе за место в опорной зоне.

Ришарлисон

"Эвертон" ⇒ "Тоттенхэм", 58 млн евро

Бразилия, 25 лет

Оказавшись в тяжелом финансовом положении, "Эвертон" вынужден продать свою главную звезду. Бразилец способен закрыть любую позицию в атаке, давно адаптирован к суворым будням английского футбола и наверняка поможет Антонио Конте бросить вызов "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Ну а у "Эвертона", к слову, появляются деньги на покупку Зинченко.

Свен Ботман

"Лилль" ⇒ "Ньюкасл", 37 млн евро

Нидерланды, 22 года

Летом 2020-го года доги купили парня из дубля "Аякса", не пожалев 8 млн евро. Инвестиция оказалась более чем удачна. Свен возмужал и уже был готов присоединиться к "Милану", который "вел" его полгода. Но у "Ньюкасла" сейчас, как ни странно, куда больше возможностей, чем у чемпиона Италии - Ботман будет покорять АПЛ.

Эрлинг Холланд

"Боруссия" (Дортмунд) ⇒ "Манчестер Сити", 60 млн евро + бонусы

Норвегия, форвард, 21 год

Если учесть, что Эрлингу пророчат славу чуть ли не Криштиану Роналду, то горожанам норвежец достался почти бесплатно. Но одно дело забивать голы пачками в Австрии и Германии, другое – в Английской Премьер-лиге.

Дарвин Нуньес

"Бенфика" ⇒ "Ливерпуль", 75 млн евро

Уругвай, форвард, 23 года

Ответ мерсисайдцев на трансфер Эрлинга. Известный журналист Роберто Моралес сравнил Нуньес с Альбрехтом Дюрером и убежден, что он станет очередным знаковым форвардом для уругвайского футбола.

Диего Карлос

"Севилья" ⇒ "Астон Вилла", 31 млн евро

Бразилия, защитник, 29 лет

Защита "Севильи" в прошлом сезоне была лучшей в Испании. Софиты светили на Жюля Кунде, но опытный Карлос являлся важным элементом андалусской стены. Теперь будет помогать Стивену Джеррарду.

Фабиу Виейра

"Порту" ⇒ "Арсенал", 35 млн евро

Португалия, центральный полузащитник, 22 года

Каждый уважающий себя гранд английского футбола обязан иметь в своем составе португальскую звезду. У МЮ – это Бруну Фернандеш, у "Сити" – это Бернарду Силва и Рубен Диаш, у "Ливерпуля" – Жота. "Арсенал" взял Виейру, который феерил в молодежной сборной Португалии, а в составе "Порту" за прошлый сезон отдал 16 результативных передач и забил 7 голов.

Ив Биссума

"Брайтон" ⇒ "Тоттенхэм", 29,2 млн евро

Мали, центральный хавбек, 25 лет

Антонио Конте решил укрепить центр поля, а для этого лучше всего подойдите максимально выносливый, атлетический африканец, который уже знает, что такое АПЛ, ведь отбегал за "Брайтон" четыре полноценных сезона.

Брендан Ааронсон

"РБ Зальцбург" ⇒ "Лидс", 32,8 млн евро

США, атакующий хавбек, 21 год

Красные быки продолжают выращивать звезд для европейских толстосумов. Ааронсону всего 21, но перспективы заметны невооруженным глазом. Показательный факт – в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Зальцбург" забил "Баварии" дважды, оба гола состоялись после пасов Брендана.

Наеф Агерд

"Ренн" ⇒ "Вест Хэм", 35 млн евро

Марокко, центральный защитник, 26 лет

"Молотобойцам" понравилось быть в числе лидеров, но чтобы соответствовать уровню грандов, нужна более широкая обойма. Мойес обратил внимание игрока "Ренн", который прошлый чемпионат Франции завершил на четвертом месте. Агерд играет в центре, но может закрыть и левый фланг. Весьма результативен - в 80 матчах за "Ренн" он забил семь голов и отдал четыре ассиста. Примечательно, что с ним в составе "Ренн" в октябре прошлого года обыграл ПСЖ, в основе которого вышли Неймар, Месси и Мбаппе.

Тайво Авонии

"Унион Берлин" ⇒ "Ноттингем Форест", 20,5 млн евро

Нигерия, форвард, 24 года

Лесники интересовались Довбиком, но решили заплатить вдвое больше за футболиста, который неплохо себя зарекомендовал на уровне Бундеслиги. В прошлом сезоне он забивал в каждом втором матче и завершил чемпионат с показателем в 15 голов.

Иван Перишич

"Интер" ⇒ "Тоттенхэм", свободный агент

Хорватия, полузащитник, 33 года

Один из первых трансферов летнего межсезонья. "Шпорам" за него даже ничего не пришлось платить: Антонио Конте просто забрал хорватского хавбека в свой новый клуб на правах свободного агента. Несмотря на 33 года, в прошлом сезоне он отыграл за "Интер" в практически полусотне матчей.

Германия

Маттейс де Лигт

"Ювентус" ⇒ "Бавария", 67 млн евро

Нидерланды, центральный защитник, 22 года

В 2019-м "зебры" приобрели де Лигта у "Аякса" за 85,5 млн евро. За три года трансферная стоимость центрального защитника снизилась почти на 20 млн, однако все еще остается внушительной. "Бавария" крайне редко тратит сумасшедшие средства на трансферы, однако за де Лигта не пожалела. Интересно будет посмотреть, окупит ли себя приобретение.

Себастьян Аллер

"Аякс" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 22 млн. евро

Кот д'Ивуар, форвард, 28 лет

"Боруссия" продала в "Манчестер Сити" молодого Холланда, а на замену ему взяла зрелого Аллера. Но здесь расчет не на возраст, а на бомбардирский талант. "Дмелям" нужно было заклеить пробоину, образовавшуюся после ухода норвежца на позиции форварда - и Аллер это очень хороший вариант. Относительно недорогой и очень забивной футболист, готовый сразу же выполнять амбициозные задачи.

Садио Мане

"Ливерпуль" ⇒ "Бавария", 32 млн евро

Сенегал, нападающий, 30 лет

Один из самых неожиданных летних трансферов. Казалось бы, что может заставить перебраться из престижной Премьер-лиги в Бундеслигу в самом расцвете сил? Но сенегалец принял именно такое решение. Возможно, чтобы поиграть в паре с Левандовским, а может быть, чтобы стать главной звездой клуба вместо поляка.

Карим Адееми

"РБ Зальцбург" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 30 млн евро

Германия, форвард, 20 лет

Дортмундцы на все 100% угадали с трансфером Эрлинга Холанда из "Зальцбурга". Теперь на замену норвежцу из того же "Зальцбурга" пришел Адееми. Его статистика не так феноменальна, но в сборную Германии в 19 лет просто так не зовут.

Нико Шлоттербек

"Фрайбург" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, 20 млн

Германия, защитник, 22 года

В прошлом году парень выиграл с молодежной сборной Германии Евро-2021, а в этом сезоне закалился в составе "Фрайбурга", помог дойти до финала Кубка Германии. На Нико претендовала "Бавария", но он выбрал клуб, где на него все же будет меньшее давление и более комфортные условия для роста.

Никлас Зюле

"Бавария" ⇒ "Боруссия" Дортмунд, свободный агент, стоимость за transfermarkt – 40 млн евро

Германия, центральный защитник, 26 лет

Сколько раз "Бавария" переманивала к себе звезд Дортмунда! А тут все произошло наоборот. Конечно, Никлас – это не главная звезда Мюнхена, но игрок, находившийся на хорошем счету. Похоже, Зюле хочет быть настоящим лидером команды, а не одним из.

Райан Гравенберх

"Аякс" ⇒ "Бавария", 18,5 млн евро

Нидерланды, полузащитник, 20 лет

Академия "Аяксу" в очередной раз выпустила игрока, которому не нужно время на адаптацию к ТОП-уровню, он уже демонстрирует соответствующую игру. Уже факт того, что он был клиентом Мино Райолы, говорит о многом, покойный итальянец работал только с лучшими.

Нуссаир Мазрауи

"Аякс" ⇒ "Бавария", свободный агент, стоимость за transfermarkt – 20 млн евро

Марокко, правый защитник, 24 года

Наконец Павар получит сильного конкурента (при всем уважении к Станишичу ​​или Сарру), да и Йозуа Киммих сможет полностью сконцентрироваться на игре в центре поля. Мазрауи – это идеальный вариант флангового защитника для такого клуба, как Бавария, когда нужно постоянно атаковать.

Адам Гложек

"Спарта" ⇒ "Байер", 13 млн евро

Чехия, форвард, 19 лет

В сезоне 2021/22 лучшим бомбардиром аптекарей стал Патрик Шик. В новом сезоне ему в атаке будет помогать соотечественник, один из главных талантов чешского футбола, на которого возлагают огромные надежды. В свои 19 лет он принял участие в 46 матчах за сезон и набрал статистику 12+15.

Испания

Роберт Левандовский

"Бавария" ⇒ "Барселона", 40 - 60 млн евро

Польша, форвард, 33 года

Несмотря на серьезный футбольный возраст, Роберт остается топ-игроком и топ-бомбардиром. Возможно, последние результаты "Барселоны" даже не соответствуют реноме поляка, но в Каталонии строится новый проект под руководством Хави. Так что перспективы светлого будущего есть.

Да и сам факт перехода в "Барсу", абстрагируясь от спортивных интересов, знаковый для Левандовского. Он давно мечтал стать частью этой команды.

Рафинья

"Лидс" ⇒ "Барселона", 58 млн евро

Бразилия, полузащитник, 25 лет

Каталонский клуб продолжает строить новую команду. В попытки найти вингера, который бы отвечал уровню гранда, "Барселона" обратила внимание на бразильця, отлично вписавшегося в такой жесткий чемпионат, как английская Премьер-лига. Об этом свидетельствуют 17 голов за два сезона в АПЛ. Теперь каталонская команда не будет зависеть от настроения Дембеле.

Франк Кессье

"Милан" ⇒ "Барселона", свободный агент

Кот-д'Ивуар, 25 лет

Ивуариец здорово себя проявил "Милане". В течение последних пяти лет он был в клубе незаменимым, а в прошлом сезоне еще и стал чемпионом Италии. Но продолжать соглашение с "россонери" футболист не стал. Он подписал полноценный контракт с "Барселоной" на четыре ближайшие года.

Андреас Кристенсен

"Челси" ⇒ "Барселона", свободный агент

Дания, защитник, 26 лет

Еще один очень интересный трансфер от каталонцев, которого тоже не пришлось покупать. И вопрос не только в деньгах, но и в том, что датчанин должен закрыть важную позицию центрального защитника. Главное, чтобы не повторилась история с "Челси", где полноценно основным Кристенсену стать не удалось.

Люк де Йонг

"Барселона" ⇒ "Севилья" ⇒ ПСВ, 3 млн евро

Нидерланды, нападающий, 31 год

Кадровый голод прошлым летом заставил "Барсу" взять де Йонга в аренду. Но стать игроком основы ему не удалось. После завершения сезона каталонцы с лёгким сердцем отпустили футболиста. Также не захотела его оставлять "Севилья" и отправила в родные игроку Нидерланды. Лучший этап карьеры у Люка прошел именно там.

Орельен Чуамэни

"Монако" ⇒ "Реал", 80 млн евро

Франция, центральный полузащитник, 22 года

Хотя "Реал" и выиграл чемпионат и Лигу Чемпионов в сезоне 2021/22, но факт остается фактом – королевскому клубу срочно требуется омоложение состава. Особенно полузащите. Чуамэни – это тот парень, который должен стать альтернативой Кроосу или Каземиро. Говорят, мега большой талант.

Антонио Рюдигер

"Челси" ⇒ "Реал", свободный агент, стоимость за transfermarkt – 40 млн евро

Германия, центральный защитник, 29 лет

Второе лето подряд "Реал" забирает бесплатно топового центрального защитника. После Давида Алабы удалось "выловить" победителя Лиги Чемпионов-2021 Антонио Рюдигера, находящегося в оптимальном для игрока его амплуа возрасте. Этот переход подтверждает, что Мадрид умеет строить команду не только тратя заоблачные суммы.

Италия

Ким Мин Чжэ

"Фенербахче" ⇒ "Наполи", 18,05 млн евро

Южная Корея, центральный защитник, 25 лет

Похоже, этим трансфером неаполитанцы попытаются решить вопрос с потерей Кулибали, которого клуб ранее отпустил в "Челси". Пока что подписание южнокорейца является самым дорогим трансфером "Наполи" во время текущего межсезонья. Что интересно, Чжэ в Европе поиграл пока немного: только прошлым летом он перебрался из Китая в Турцию, а сейчас совершил скачок уже в Серию А. Интересно будет посмотреть, продолжится ли его прогресс уже в топ-лиге.

Додо

"Шахтер" ⇒ "Фиорентина", 14,5 млн евро

Бразилия, защитник, 23 лет

Помнится, как-то СМИ писали об интересе "Баварии" к защитнику горняков, но тогда в "Шахтере" решили, что предложенная сумма (говорили о 30 млн) недостойна, в перспективе они заработают больше. Учитывая его потенциал, вполне могли. Но ведь проклятые россияне сломали все планы. Спасибо "Фиорентине", которая не стала хитрить с правилами ФИФА, а сразу заплатила вполне приличную в нынешних условиях сумму.

Бремер

"Торино" ⇒ "Ювентус", 41 млн евро

Бразилия, защитник, 25 лет

Стара Синьора моментально нашла замену Де Лигту, который убыл в Мюнхен. Новую линию обороны Аллегри будет строить вокруг талантливого бразильця, который уже отыграл почти 100 матчей в Серии А и забивал гол в каждом десятом. Вот только болельщики "Торино" могут попортить жизнь самому игроку, хотя их клуб не имел права отказываться от такого предложения.

Паулу Дибала

"Ювентус" ⇒ "Рома", свободный агент

Аргентина, нападающий, 28 лет

Для команды, которая в прошлом сезоне финишировала лишь на шестом месте, это отличный трансфер. Для Жозе Моуринью, любящего работать со звездами, это подарок небес. Римляне потеряли летом Мхитаряна, однако почти на ту же позицию получили на три ближайших года немного младше и однозначно не менее талантливого аргентинца.

Поль Погба

МЮ ⇒ "Ювентус", свободный агент

Франция, полузащитник, свободный агент

Еще один топовый свободный агент переезжает в "Ювентус". В 2012 году "зебры" также получили Погба бесплатно, а четыре года спустя продали его за 105 млн евро. Шесть сезонов спустя Погба признал, что счастья в Манчестере найти не смог, поэтому решил вернуться в Турин. Будет ли он здесь так же счастлив, как и в 2016 году?

Анхель ди Мария

ПСЖ ⇒ "Ювентус", свободный агент

Аргентина, полузащитник, 34 года

Ди Мария не захотел оставаться в Париже, который и с ним, и без него будет ходить только среди претендентов на победу в Лиге чемпионов. Ди Мария перебрался в Турин, где шансов на победу в еврокубке у него побольше, и чемпионат конкурентнее. "Ювентусу" за этот переход даже ничего платить не пришлось: Анхель покинул столицу Франции уже с трудовой книжкой на руках свободным агентом.

Лука Йович

"Реал" ⇒ "Фиорентина", свободный агент

Сербия, нападающий, 24 года

Один из самых провальных трансферов в современной истории мадридского "Реала". Лука здорово смотрелся в "Айнтрахте", но был глухим запасным в "королевском клубе". Его желание оставить проклятый для себя Мадрид очевидно. Теперь серб попробует свои силы в Италии в составе "Фиорентины". По слухам, "фиалки" ничего не заплатили за этот трансфер, но поделятся с "Реалом" в случае перепродажи игрока.

Зеки Челик

"Лилль" ⇒ "Рома", 7 млн евро

Турция, правый защитник, 25 лет

Говорят, что Моуринью давно хотел подписать этого игрока. Желание тренера стоило 7 миллионов евро. В прошлом сезоне на правом фланге "волков" стабильности не было. Возможно, с появлением Челика, способного играть и в защите, и в полузащите, она появится.

Дивок Ориги

"Ливерпуль" ⇒ "Милан", свободный агент

Бельгия, нападающий, 27 лет

Чемпионы Италии усилили свои ряды вице-чемпионом Англии. Ориги за все время в "Ливерпуле" так и не стал основным игроком мерсисайдцев, поэтому его желание иметь больше игровой практики понятно. Другое дело, сможет ли он стать основным в "Милане". Впрочем, омолодить нападение "россонери" однозначно требовалось, ведь Оливье Жиру и Златан Ибрагимович уже давно пересекли 30-летний возраст, а молодые нападающие в прошлом сезоне большую роль не играли.

Генрих Мхитарян

"Рома" ⇒ "Интер", свободный агент

Армения, полузащитник, 33 года

У Мхитаряна уже почтенный возраст, но он остается востребованным в клубах-лидерах Серии А. Армянин покинул "Рому" и пошел на повышение в клуб, который в следующем сезоне должен бороться за чемпионский титул. Прекрасная возможность наконец выиграть чемпионство в одной из топ-лиг Европы.

Андре Онана

"Аякс" ⇒ "Интер", свободный агент

Камерун, голкипер, 26 лет

Карьеру очень качественного голкипера частично испортила история с затяжной дисквалификацией из-за допинга. А в конце прошлого сезона он еще и не играл из-за травмы. Тем не менее, Хандановичу уже 37, и рано или поздно о завершении карьеры ему задумываться придется. Да и упускать шанс на подписание такого вратаря "Интеру" нельзя было, учитывая, что он достался клубу бесплатно.

Алессандро Флоренци

"Рома" ⇒ "Милан", 2,7 млн евро

Италия, защитник, 31 год

Флоренци не из числа незаменимых, но стабильную игровую практику в чемпионском сезоне "Милана" получал. А ввиду того, что подписать игрока, который может закрыть весь правый фланг, можно было за смешные по нынешнему времени 2,7 млн евро, не удивительно, что "россонери" согласились выкупить у "Ромы" контракт игрока после года аренды.

Ромелу Лукаку

"Челси" ⇒ "Интер", аренда, 8 млн евро

Бельгия, форвард, 29 лет

Второе пришествие на Туманный Альбион оказалось не таким, как того хотели и сам футболист, и болельщики аристократов. Финансовые потери лондонского клуба на этом трансфере – колоссальные. Да и Ромелеу придется по-новому строить свою репутацию одного из сильнейших форвардов Европы.

Федерико Кьеза

"Фиорентина" ⇒ "Ювентус", 40 млн евро

Италия, вингер, 24 года

Да, Федерико уже два года играет в Турине, за это время он успел адаптироваться к команде, выиграть Кубок и Суперкубок Италии и получить тяжелую травму, из-за которой пропустил более половины сезона. Но все это время он был арендованным игроком, теперь же будет полноценный контракт со Старой Синьорой.

Жереми Бога

"Сассуоло" ⇒ "Аталанта", 22 млн евро

Кот-д’Ивуар, вингер, 25 лет

Этого футболиста хотел видеть в "Шахтере" Роберто Де Дзерби, но покидать Апеннины ивуариец не захотел. В Бергамо он переехал еще зимой, но на правах аренды, теперь же "Аталанта" выкупила его контракт окончательно.

Хоакин Корреа

"Лацио" ⇒ "Интер", 23,6 млн евро

Аргентина, форвард, 27 лет

Еще одна классическая для Италии схема - сначала аренда, потом выкуп игрока. Пробиться в основу мимо Джеко и Лаутаро Мартинеса ему было тяжело, но Хоакин почти всегда обострял игру, выходя на замену. "Интеру" он наверняка еще понадобится.

Мерих Демираль

"Ювентус" ⇒ "Аталанта", 20 млн евро

Турция, защитник, 24 года

Турку этим летом никуда переезжать не нужно: он играл за бергамцев и в прошлом сезоне. Но до этого в "Аталанте" он числился арендованным, а с этого лета будет полноценным игроком команды Джанпьеро Гасперини. Трансфермаркт утверждает, что "Юве" ещё и продешевил с защитником, ведь его стоимость согласно известному порталу, на 5 млн выше, чем обошёлся трансфер "Аталанте".

Неманья Матич

"Ман Юнайтед" ⇒ "Рома", свободный агент

Сербия, полузащитник, 33 года

Возможности серба Моуринью отлично знакомы: оба пересекались в "Челси" и МЮ. Возможно, именно из-за этого фактора португальский наставник захотел взять Матича, который этим летом остался без работы. У МЮ Матич не был игроком основы, да и "Роме" конкуренция на позиции опорного полузащитника очень серьезная. И все же в качестве ротации игрок может "волкам" прийтись ко двору.

Франция

Николас Тольяфико

"Аякс" ⇒ "Лион", 4,2 млн евро

Аргентина, защитник, 29 лет

Этим летом Лион покинул Эмерсон, выступавший на правах аренды из "Челси". В последние годы "ткачи" на левый фланг обороны подписывали Коне и Силву, однако оба трансфера оказались не в плюс. Поэтому решение боссов клуба взять Тальяфико сразу под основу выглядит логичным. К тому же больших денег за игрока "Аякс" не просил.

Брил Эмболо

"Боруссия" М⇒ "Монако", 12,5 млн евро

Швейцария, нападающий, 25 лет

Эмболо очень неплохо зарекомендовал себя в Бундеслиге, однако в прошлом сезоне его "Боруссия" выступила отвратительно: могла лишь мечтать о борьбе за еврокубки, куда стабильно выходила последние годы. Монегаски воспользовались турнирным провалом "жеребцов" и выкупили у них нападающего. В конце концов, для гладбахцев главным аспектом остается финансовый, а не турнирный, поэтому этим трансфером клуб его и подтянул.

Витинья

"Порту" ⇒ "Пари Сен-Жермен", 41 млн евро

Португалия, центральный полузащитник, 22 года

В последнее время Португалия поставила на конвеер выпуск отличных центральных полузащитников. ПСЖ решили, что именно этот воспитанник "Порту" сможет либо заменить Вейналдума, либо заставит нидерландца играть лучше. Учитывая возраст Витиньи - это инвестиция в будущее парижского клуба.

Такуми Минамино

"Ливерпуль" ⇒ "Монако", 15 млн евро

Япония, форвард, 27 лет

Нельзя сказать, что японец провалился на Энфилде. Свою роль в сезоне "четырех финалов" он сыграл – забил десять голов в 22-х матчах. Но очевидно, что он не тянет уровень "Ливерпуля", а вот в "Монако" он может стать одним из лидеров.

Нуну Мендеш

"Спортинг" ⇒ "Пари Сен-Жермен", 38 млн

Португалия, левый защитник, 20 лет

Парижане из-за финансовых ограничений не могли купить его сразу, но это не помешало Нуну отыграть полноценный сезон в Париже на правах аренды. Эксперимент оказался удачным – в компании мировых звезд Мендеш готов выполнять роль рабочей лошадки.

Корентен Толиссо

"Бавария" ⇒ "Лион", свободный агент

Франция, центральный полузащитник, 27 лет

Еще одно возвращение в Лион после неудачного периода в другом клубе. Толиссо, как и Ляказетта в том же 2017 продали, и получили за его трансфер более 40 млн евро. Сейчас он возвращается в лагерь "ткачей" в качестве неликвида "Баварии". Мюнхенцы его отпустили по завершении контракта, а "Лион" попытается реанимировать карьеру.

Александр Ляказетт

"Арсенал" ⇒ "Лион", свободный агент

Франция, центральный нападающий, 31 год

Тяжело сказать, нашел ли Ляказетт счастье в Лондоне, куда он переходил пять лет назад не без приключений. Но, по нашему мнению, отлично характеризует историю с Александром его трансферная стоимость за это время, которая снизилась на 25 млн евро. "Арсенал" за него вообще ничего не получил и жестом доброй воли отпустил игрока.