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Ливерпуль объявил о трансфере лучшего молодого игрока Шотландии
Неплохое усиление линии защиты
ФК Ліверпуль / Автор невідомий
"Ливерпуль" Юргена Клоппа подписал защитника "Абердина" и молодежной сборной Шотландии Келвина Рэмзи.
Игрок будет выступать под номером 22. "Мерсисайдцы" при этом заплатили за трансфер 4 млн фунтов, а еще 2,5 млн прописаны в виде бонусов.
В прошлом сезоне воспитанник "Абердина" провел 39 матчей на клубном уровне и отдал 9 ассистов. Также он стал лучшим молодым игроком Шотландии.
"Играть за "Абердин" уже было осуществленной мечтой, а теперь я оказался в одном из самых больших, если не в самом большом клубе мира. Это огромное достижение. С нетерпением жду возможности показать болельщикам, на что я способен", – сказал Рэмзи.
Welcome to Liverpool, @calvinramsay03 ✍???? pic.twitter.com/uyreZRELfK— Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022
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