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Ливерпуль объявил о трансфере лучшего молодого игрока Шотландии

Англия
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Неплохое усиление линии защиты

Ливерпуль объявил о трансфере лучшего молодого игрока Шотландии

ФК Ліверпуль / Автор невідомий

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"Ливерпуль" Юргена Клоппа подписал защитника "Абердина" и молодежной сборной Шотландии Келвина Рэмзи.

Игрок будет выступать под номером 22. "Мерсисайдцы" при этом заплатили за трансфер 4 млн фунтов, а еще 2,5 млн прописаны в виде бонусов.

В прошлом сезоне воспитанник "Абердина" провел 39 матчей на клубном уровне и отдал 9 ассистов. Также он стал лучшим молодым игроком Шотландии.

"Играть за "Абердин" уже было осуществленной мечтой, а теперь я оказался в одном из самых больших, если не в самом большом клубе мира. Это огромное достижение. С нетерпением жду возможности показать болельщикам, на что я способен", – сказал Рэмзи.

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В статье: Ливерпуль Абердин Шотландский Чемпионшип
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