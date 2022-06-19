Ливерпуль объявил о трансфере лучшего молодого игрока Шотландии

"Ливерпуль" Юргена Клоппа подписал защитника "Абердина" и молодежной сборной Шотландии Келвина Рэмзи.

Игрок будет выступать под номером 22. "Мерсисайдцы" при этом заплатили за трансфер 4 млн фунтов, а еще 2,5 млн прописаны в виде бонусов.

В прошлом сезоне воспитанник "Абердина" провел 39 матчей на клубном уровне и отдал 9 ассистов. Также он стал лучшим молодым игроком Шотландии.