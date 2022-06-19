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Вест Хэм согласовал трансфер центрбека Ренна за 30 миллионов фунтов
Найеф Агерд станет 4 самым дорогим подписанием клуба в истории
Фото: eplsocials
Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" согласовал с французским "Ренном" трансфер марокканского центрального защитника Найефа Агерда. Как сообщает BBC, игрок обойдется клубу Дэвида Мойеса в 30 миллионов фунтов.
По информации издания, Агерд пройдет медицинское обследование в понедельник. В случае успешного трансфера, Найеф станет четвертым самым дорогим приобретением в истории "Вест Хэма". Дороже обошлись только Себастьян Алле, Фелипе Андерсон и Курт Зума.
Найеф Агерд перешел в "Ренн" в августе 2020 года из "Дижона" за 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне Лиги 1 марокканец провел 31 матч за клуб, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.
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