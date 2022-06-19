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Большой друг Украины. Сегодня празднует день рождения Борис Джонсон

Англия
(5 голосов)

Happy Birth Day, премьер-министр!

Большой друг Украины. Сегодня празднует день рождения Борис Джонсон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 19 июня, свой 58-й день рождения празднует премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис родился в семье политика и художницы, получил отличное образование и начинал свою карьеру как журналист. В 1997 впервые принял участие в парламентских выборах, а в 2001 был избран в Палату общин, а впоследствии стал одним из лидеров Консервативной партии. Был мэром Лондона с 2008 по 2016, после чего вернулся в политику на национальном уровне.

В 2019 году стал премьер-министром, и именно он завершил процесс выхода Великобритании из Европейского Союза.

С начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину, уже дважды побывавший в Киеве, в частности, 17 июня. После последнего визита заявил, что Британия готова каждые 120 дней брать по 10 тысяч украинских воинов на обучение.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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