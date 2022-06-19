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Ман Сити готовы отпустить своего лидера в Челси за 60 миллионов фунтов

Англия
(1 голосов)

У Рахима Стерлинга через год заканчивается контракт с клубом

Ман Сити готовы отпустить своего лидера в Челси за 60 миллионов фунтов

Фото: twitter MCFC Denver

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" близок к приобретению вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Как ранее сообщал инсайдер Джанлука Ди Марцио, трансфер игрока обойдется лишь в 35 миллионов фунтов.

Однако, по информации издания Sky Sports, "Сити" настаивают на цене в 60 миллионов за одного из своих лидеров. Также сообщается о том, что контракт Стерлинга действует до окончания сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне АПЛ англичанин сыграл за "Манчестер" 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Ни один игрок "Челси" не забил столько же. Ближе всех – Мэйсон Маунт с 11 голами в 35 матчах.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Real Zaragoza (Сарагоса)
19.06.2022 в 19:50
Стерлинг лидер?
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