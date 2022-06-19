Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити готовы отпустить своего лидера в Челси за 60 миллионов фунтов
У Рахима Стерлинга через год заканчивается контракт с клубом
Фото: twitter MCFC Denver
Лондонский "Челси" близок к приобретению вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Как ранее сообщал инсайдер Джанлука Ди Марцио, трансфер игрока обойдется лишь в 35 миллионов фунтов.
Update: @ChelseaFC are now confident to close #Sterling deal from @ManCity. Transfer fee could be around £35millions. ???? #CFC— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2022
Details ???? https://t.co/aaH9JivdLP ???? pic.twitter.com/9BYsVDuyLW
Однако, по информации издания Sky Sports, "Сити" настаивают на цене в 60 миллионов за одного из своих лидеров. Также сообщается о том, что контракт Стерлинга действует до окончания сезона 2022/23.
Chelsea want to sign Raheem Sterling this summer.— Ben Ransom (@BenRansomSky) June 19, 2022
Player is entering the final year of his contract.
Sky Italy reporting potential £35m Chelsea offer, although I understand it would take nearer £60m for #mcfc to do a deal in this window.
В прошедшем сезоне АПЛ англичанин сыграл за "Манчестер" 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Ни один игрок "Челси" не забил столько же. Ближе всех – Мэйсон Маунт с 11 голами в 35 матчах.
Популярное сейчас
- Трансферная стоимость Ярмоленко упала почти на треть
- Определился третий соперник Динамо в межсезонье
- В следующем сезоне не сыграют 15 команд ПФЛ
- Молодой хавбек Днепра-1 близок к переходу в стан середняка АПЛ - СМИ
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО