Ман Сити готовы отпустить своего лидера в Челси за 60 миллионов фунтов

Лондонский "Челси" близок к приобретению вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Как ранее сообщал инсайдер Джанлука Ди Марцио, трансфер игрока обойдется лишь в 35 миллионов фунтов.

Update: @ChelseaFC are now confident to close #Sterling deal from @ManCity . Transfer fee could be around £35millions. ???? #CFC Details ???? https://t.co/aaH9JivdLP ???? pic.twitter.com/9BYsVDuyLW

Однако, по информации издания Sky Sports, "Сити" настаивают на цене в 60 миллионов за одного из своих лидеров. Также сообщается о том, что контракт Стерлинга действует до окончания сезона 2022/23.

Chelsea want to sign Raheem Sterling this summer.



Player is entering the final year of his contract.



Sky Italy reporting potential £35m Chelsea offer, although I understand it would take nearer £60m for #mcfc to do a deal in this window.