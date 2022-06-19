Ман Сити готовы отпустить своего лидера в Челси за 60 миллионов фунтов

Лондонский "Челси" близок к приобретению вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Как ранее сообщал инсайдер Джанлука Ди Марцио, трансфер игрока обойдется лишь в 35 миллионов фунтов.

Однако, по информации издания Sky Sports, "Сити" настаивают на цене в 60 миллионов за одного из своих лидеров. Также сообщается о том, что контракт Стерлинга действует до окончания сезона 2022/23.

Chelsea want to sign Raheem Sterling this summer.



Player is entering the final year of his contract.



Sky Italy reporting potential £35m Chelsea offer, although I understand it would take nearer £60m for #mcfc to do a deal in this window. — Ben Ransom (@BenRansomSky) June 19, 2022

В прошедшем сезоне АПЛ англичанин сыграл за "Манчестер" 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Ни один игрок "Челси" не забил столько же. Ближе всех – Мэйсон Маунт с 11 голами в 35 матчах.