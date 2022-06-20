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Грановская намерена покинуть Челси - СМИ

Англия
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Девушка проработала в клубе около 20 лет

Грановская намерена покинуть Челси - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Челси" Марина Грановская приняла решение покинуть свой пост в английском клубе, пишет The Telegraph.

По данным источника, причиной ухода девушки стало увольнение Брюса Бака с должности председателя совета директоров "синих". Брюс занимал свое место с 2003 года, с момента покупки клуба Романом Абрамовичем.

Вероятно, если россиянка покинет "Челси" официально, то новый владелец клуба Тодд Боэли возьмет на себя и обязанности Грановской.

Девушка работала на разных должностях в клубе, а с 2014 года стала директором. В 2021 году она получила награду от Tuttosport как лучший футбольный менеджер Европы. Грановской 47 лет, она родилась в россии и имеет российское и канадское гражданство.

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В статье: Челси (Лондон) Марина Грановская
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Источник:
The Telegraph

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