Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грановская намерена покинуть Челси - СМИ
Девушка проработала в клубе около 20 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Челси" Марина Грановская приняла решение покинуть свой пост в английском клубе, пишет The Telegraph.
По данным источника, причиной ухода девушки стало увольнение Брюса Бака с должности председателя совета директоров "синих". Брюс занимал свое место с 2003 года, с момента покупки клуба Романом Абрамовичем.
Вероятно, если россиянка покинет "Челси" официально, то новый владелец клуба Тодд Боэли возьмет на себя и обязанности Грановской.
Девушка работала на разных должностях в клубе, а с 2014 года стала директором. В 2021 году она получила награду от Tuttosport как лучший футбольный менеджер Европы. Грановской 47 лет, она родилась в россии и имеет российское и канадское гражданство.
Популярное сейчас
- Не по россиянам на Змеином, но тоже хорошо. ВСУ ударили по буровым установкам Черноморнефтегаза
- Кривбасс обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон в Украине
- Павлов: У бурятов ни мозгов, ни туалетов нет, а их отправили сюда воевать
- Ман Сити готовы отпустить своего лидера в Челси за 60 миллионов фунтов
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО