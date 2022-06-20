Укрепили оборону. Вест Хэм подписал марокканского защитника Ренна

Английский "Вест Хэм" совершил первый летний трансфер. Об этом передает пресс-служба коллектива.

Состав команды пополнил 26-летний марокканский защитник Найеф Агерд. За его переход лондонцам пришлось перевести на счет "Ренна" 30 миллионов фунтов.

Сам Агерд подписал с "Вест Хэмом" пятилетний контракт. На протяжении двух лет марокканец защищал цвета "Ренна", в составе которого мощно провел прошлый сезон - семь результативных действий (4+3) в 40-ка матчах.

Напомним, что в конце прошлого сезона состав "Вест Хэма" покинуло немало игроков, среди которых - украинец Андрей Ярмоленко.