Стерлинг заинтересован в новом проекте Челси

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заинтересован в переходе в "Челси", сообщает ESPN. 27-летний англичанин впечатлен амбициями новых владельцев клуба – консорциума совладельца "Доджерс" Тодда Боэли.

Отмечается, что 27-летнему футболисту было бы интересно попробовать свои силы и в другом чемпионате, входящем в топ-5 лиг Европы.

"Ман Сити" хочет получить за Стерлинга 50-60 млн фунтов.

В прошлом сезоне Рахим провел 47 матчей за "Сити", забил 17 голов и отдал 9 голевых передач.