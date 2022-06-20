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Стерлинг заинтересован в новом проекте Челси

Англия
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Англичанин готов к возможному трансферу

Стерлинг заинтересован в новом проекте Челси

Фото: twitter.com/sterling7

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заинтересован в переходе в "Челси", сообщает ESPN. 27-летний англичанин впечатлен амбициями новых владельцев клуба – консорциума совладельца "Доджерс" Тодда Боэли.

Отмечается, что 27-летнему футболисту было бы интересно попробовать свои силы и в другом чемпионате, входящем в топ-5 лиг Европы.

"Ман Сити" хочет получить за Стерлинга 50-60 млн фунтов.

В прошлом сезоне Рахим провел 47 матчей за "Сити", забил 17 голов и отдал 9 голевых передач.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
espn.co.uk

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