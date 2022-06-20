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Арсенал ввязывается в гонку за нападающим Лидса

Англия
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Из серьезных противников – "Тоттенхэм" и "Барселона"

Арсенал ввязывается в гонку за нападающим Лидса

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

"Арсенал" проявляет интерес к подписанию нападающего "Лидса" Рафиньи, сообщает The Times. Бразилец хотел бы перейти в "Барселону", но испанцы не готовы платить запрашиваемую сумму.

Финансовое положение "Барсы" все ещё оставляет желать лучшего. В клубе не хотят расставаться с Де Йонгом ради приобретения бразильского полузащитника.

"Тоттенхэм" также интересуется хавбеком.

В "Лидсе" запрашивают за 25-летнего бразильца от 50 миллионов фунтов. "Святые" ожидают, что "Арсенал" сделает удовлетворительное предложение.

В прошлом сезоне Рафинья стал лучшим бомбардиром "Лидса" забив 11 голов во всех турнирах. Полузащитник также отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рафинья Барселона Тоттенхэм (Лондон) Лидс Юнайтед
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Источник:
thetimes.co.uk

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