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Арсенал ввязывается в гонку за нападающим Лидса
Из серьезных противников – "Тоттенхэм" и "Барселона"
Фото: twitter.com/LUFC
"Арсенал" проявляет интерес к подписанию нападающего "Лидса" Рафиньи, сообщает The Times. Бразилец хотел бы перейти в "Барселону", но испанцы не готовы платить запрашиваемую сумму.
Финансовое положение "Барсы" все ещё оставляет желать лучшего. В клубе не хотят расставаться с Де Йонгом ради приобретения бразильского полузащитника.
"Тоттенхэм" также интересуется хавбеком.
В "Лидсе" запрашивают за 25-летнего бразильца от 50 миллионов фунтов. "Святые" ожидают, что "Арсенал" сделает удовлетворительное предложение.
В прошлом сезоне Рафинья стал лучшим бомбардиром "Лидса" забив 11 голов во всех турнирах. Полузащитник также отдал 3 голевые передачи.
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