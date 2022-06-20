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Все с опытом игры в Аяксе. Тен Хаг определился с приоритетными целями для МЮ

Англия
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Голландская диаспора в Манчестере?

Все с опытом игры в Аяксе. Тен Хаг определился с приоритетными целями для МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Новоиспеченный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг продолжает составлять трансферные цели. По данным Manchester Evening News, наставник определился с направлениями.

Главная цель тен Хага - укрепить центр обороны, а также линию полузащиту. Не исключено, что также будет куплен игрок на фланг атаки. В принципе, уже составлены приоритетные цели.

Тен Хаг хотел бы видеть в "МЮ" некоторых своих экс-подопечных - Тимбера, Энтони и де Йонга, который нынче играет за "Барсу". Также Эрик интересуется кандидатурой Эриксена, у которого также есть прошлое в "Аяксе".

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Ранее была информация, что "МЮ" может покинуть Криштиану Роналду.

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В статье: Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг
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