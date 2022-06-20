Возвращение Лукаку в Интер задерживается из-за президента миланцев

Президент "Интера" Стивен Чжан не принял условия "Челси" по годичной аренде нападающего Ромелу Лукаку, сообщает The Athletic. "Синие" хотят 10 миллионов евро и переложить 100% зарплаты бельгийца на "нерадзурри".

Сообщается, что Чжан не дал добро на переход, несмотря на то, что менеджеры "Интера" согласились на условия.

Сегодня состоится новый этап переговоров.

В середине прошлого сезона с Лукаку вышло интервью на итальянском Sky Sports, в котором бельгиец признался, что его не устраивает роль в "Челси" и он скучает по "Интеру" после полугода игры за "синих". Позже форвард принес публичные извинения.

В прошлом сезоне за "Челси" 29-летний форвард провел 44 матча, забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи.