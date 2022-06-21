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Эриксен отказался переходить в МЮ. Клуб концентрирует внимание на игроке Барсы

Англия
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Пока никто не спешит идти в "Юнайтед"

Эриксен отказался переходить в МЮ. Клуб концентрирует внимание на игроке Барсы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно СМИ назвали главные трансферные цели Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед". Уже можно говорить, что далеко не все трансферы удастся провернуться.

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По информации The Guardian, "дьяволам" уже успели отказать Юрриен Тимбер и Кристиан Эриксен. Первый не хочет терять игровое время перед Чемпионатом мира, а второй предпочитает оказаться в "Тоттенхэме" или остаться в "Брентфорде".

После двух отказов, "Юнайтед" концентрирует внимание на ключевой цели - Френки де Йонге. Ведутся усиленные переговоры с хавбеком и "Барселоной".

Ранее сообщалось, что "МЮ" может покинуть Роналду.

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В статье: Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Юрриен Тимбер
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