Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эриксен отказался переходить в МЮ. Клуб концентрирует внимание на игроке Барсы
Пока никто не спешит идти в "Юнайтед"
Getty Images / Global Images Ukraine
Не так давно СМИ назвали главные трансферные цели Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед". Уже можно говорить, что далеко не все трансферы удастся провернуться.
По информации The Guardian, "дьяволам" уже успели отказать Юрриен Тимбер и Кристиан Эриксен. Первый не хочет терять игровое время перед Чемпионатом мира, а второй предпочитает оказаться в "Тоттенхэме" или остаться в "Брентфорде".
После двух отказов, "Юнайтед" концентрирует внимание на ключевой цели - Френки де Йонге. Ведутся усиленные переговоры с хавбеком и "Барселоной".
Ранее сообщалось, что "МЮ" может
Популярное сейчас
- Аталанта определилась с будущим Малиновского
- Официально. Вернидуб возглавил Кривбасс. Он и дальше будет служить в ВСУ
- Лидер Динамо U-19: Приятно, что меня взяли на сбор с первой командой
- Ман Сити готовы отпустить своего лидера в Челси за 60 миллионов фунтов
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО