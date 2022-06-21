Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Арсенал подписал полузащитника Порту
Португалию раскупают
Фото: twitter.com/Arsenal
"Арсенал" объявил о подписании хавбека "Порту" Фабиу Виейры. "Гуннеры" заплатили за португальца 35 миллионов евро без учета бонусов.
С учетом бонусов, "Порту" может получить до 40 миллионов евро за 22-летнего хавбека.
Bem-vindo, Fabio ❤️— Arsenal (@Arsenal) June 21, 2022
Отмечается, что следующая цель "гуннеров" – нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.
В прошлом сезоне Фабиу провел за "Порту" 39 матчей, забил 7 голов и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Следующий чемпионат Украины пройдет в трех городах - журналист
- Евросезон 2022/23 начинается. Полная заявка Украины, позиции в посеве и вне его, гарантированные места + опрос
- Официально. Вернидуб возглавил Кривбасс. Он и дальше будет служить в ВСУ
- Холанд, Нуньес, Чуамени и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО