Официально: Арсенал подписал полузащитника Порту

"Арсенал" объявил о подписании хавбека "Порту" Фабиу Виейры. "Гуннеры" заплатили за португальца 35 миллионов евро без учета бонусов.

С учетом бонусов, "Порту" может получить до 40 миллионов евро за 22-летнего хавбека.

Bem-vindo, Fabio ❤️ — Arsenal (@Arsenal) June 21, 2022

Отмечается, что следующая цель "гуннеров" – нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.

В прошлом сезоне Фабиу провел за "Порту" 39 матчей, забил 7 голов и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.