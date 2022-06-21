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Официально: Арсенал подписал полузащитника Порту

Англия
(1 голосов)

Португалию раскупают

Официально: Арсенал подписал полузащитника Порту

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

"Арсенал" объявил о подписании хавбека "Порту" Фабиу Виейры. "Гуннеры" заплатили за португальца 35 миллионов евро без учета бонусов.

С учетом бонусов, "Порту" может получить до 40 миллионов евро за 22-летнего хавбека.

Отмечается, что следующая цель "гуннеров" – нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.

В прошлом сезоне Фабиу провел за "Порту" 39 матчей, забил 7 голов и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Порту (Португалия) Фабиу Виейра
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