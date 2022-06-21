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Лукаку пойдет на снижение зарплаты, чтобы вернуться в Интер
"Интер" не готов платить, сколько платят в "Челси"
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку пойдет на снижение зарплаты, чтобы вернуться в "Интер", сообщает журналист Николо Скира. "Нерадзурри" готовы платить бельгийцу 8 миллионов евро в год, а не 12, сколько он получает, выступая за "синих".
Ранее сообщалось, что "Интер" арендует Лукаку на сезон за 10 миллионов евро. Также "нерадзурри" обязуются выплачивать игроку зарплату.
Romelu #Lukaku will reduce his salary to return to #Inter at €8M (he currently earns €12M/year + bonuses at #Chelsea). #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2022
Президент "Интера" не одобрил сделку на изначальных условиях – 10 миллионов евро за год аренды + зарплата бельгийца в полном объеме. Судя по всему, стороны сошлись на уменьшении зарплаты бельгийца.
В прошлом сезоне он провел за "Челси" 44 матча, забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи.
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