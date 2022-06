Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку пойдет на снижение зарплаты, чтобы вернуться в "Интер", сообщает журналист Николо Скира. "Нерадзурри" готовы платить бельгийцу 8 миллионов евро в год, а не 12, сколько он получает, выступая за "синих".

Ранее сообщалось, что "Интер" арендует Лукаку на сезон за 10 миллионов евро. Также "нерадзурри" обязуются выплачивать игроку зарплату.

Romelu #Lukaku will reduce his salary to return to #Inter at €8M (he currently earns €12M/year + bonuses at #Chelsea). #transfers #CFC