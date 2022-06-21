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Лукаку пойдет на снижение зарплаты, чтобы вернуться в Интер

Англия
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"Интер" не готов платить, сколько платят в "Челси"

Лукаку пойдет на снижение зарплаты, чтобы вернуться в Интер

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку пойдет на снижение зарплаты, чтобы вернуться в "Интер", сообщает журналист Николо Скира. "Нерадзурри" готовы платить бельгийцу 8 миллионов евро в год, а не 12, сколько он получает, выступая за "синих".

Ранее сообщалось, что "Интер" арендует Лукаку на сезон за 10 миллионов евро. Также "нерадзурри" обязуются выплачивать игроку зарплату.

Президент "Интера" не одобрил сделку на изначальных условиях – 10 миллионов евро за год аренды + зарплата бельгийца в полном объеме. Судя по всему, стороны сошлись на уменьшении зарплаты бельгийца.

В прошлом сезоне он провел за "Челси" 44 матча, забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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