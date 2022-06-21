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Ньюкасл близок к подписанию голкипера сборной Англии
Добротное усиление
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский голкипер Ник Поуп в ближайшее время должен пополнить состав "Ньюкасла". Об этом передает The Telegraph.
Усиление вратарской линии - приоритетная задача для "сорок" на ближайшее время. В Поупе тренерский штаб видит футболиста, который сможет решить данную проблему.
Exclusive: Newcastle United close to signing goalkeeper Nick Pope from Burnley - but other deals bring frustration @LukeEdwardsTele #NUFC https://t.co/xgMVaZmebj— Telegraph Football (@TeleFootball) June 21, 2022
На протяжении последних семи лет Поуп играл за "Бернли", контракт с которым истекает летом 2023-го года. Ник часто вызывается в сборную Англии, однако проигрывает конкуренцию Пикфорду. На его счету восемь игр за "трех львов".
Напомним, что в прошедшей кампании "Ньюкасл" сумел занять 11-е место.
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