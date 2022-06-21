  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл близок к подписанию голкипера сборной Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл близок к подписанию голкипера сборной Англии

Англия
(1 голосов)

Добротное усиление

Ньюкасл близок к подписанию голкипера сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский голкипер Ник Поуп в ближайшее время должен пополнить состав "Ньюкасла". Об этом передает The Telegraph.

Усиление вратарской линии - приоритетная задача для "сорок" на ближайшее время. В Поупе тренерский штаб видит футболиста, который сможет решить данную проблему.

На протяжении последних семи лет Поуп играл за "Бернли", контракт с которым истекает летом 2023-го года. Ник часто вызывается в сборную Англии, однако проигрывает конкуренцию Пикфорду. На его счету восемь игр за "трех львов".

Напомним, что в прошедшей кампании "Ньюкасл" сумел занять 11-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ньюкасл Ник Поуп
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде