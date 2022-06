Ньюкасл близок к подписанию голкипера сборной Англии

Английский голкипер Ник Поуп в ближайшее время должен пополнить состав "Ньюкасла". Об этом передает The Telegraph.

Усиление вратарской линии - приоритетная задача для "сорок" на ближайшее время. В Поупе тренерский штаб видит футболиста, который сможет решить данную проблему.

