Представители Барселоны и Юнайтед контактировали по поводу трансфера Де Йонга

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сегодня контактировали по поводу трансфера полузащитника Френки Де Йонга, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не смогли сойтись на стоимости трансфера.

Manchester United and Barcelona have been in direct contact today for Frenkie de Jong. Still no agreement on the fee, as Barça told Man Utd they won’t sell FdJ for less than €86m. ???????????? #MUFC



Barcelona want full fee guaranteed, also because of La Liga rules to reinvest money. pic.twitter.com/n6WBFk5Uxy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022

Каталонцы просят 86 миллионов евро без рассрочек. В "Юнайтед" думают.

"Сине-гранатовые" не могут позволить себе продешевить из-за финансового положения клуба.

Де Йонг присоединился к "Барселоне" в июле 2019 года. Тогда испанцы заплатили "Аяксу" как раз 86 миллионов евро.