Представители Барселоны и Юнайтед контактировали по поводу трансфера Де Йонга

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сегодня контактировали по поводу трансфера полузащитника Френки Де Йонга, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не смогли сойтись на стоимости трансфера.

Manchester United and Barcelona have been in direct contact today for Frenkie de Jong. Still no agreement on the fee, as Barça told Man Utd they won’t sell FdJ for less than €86m. ???????????? #MUFC



Barcelona want full fee guaranteed, also because of La Liga rules to reinvest money.