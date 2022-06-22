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Представители Барселоны и Юнайтед контактировали по поводу трансфера Де Йонга
Похоже, это правда может произойти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сегодня контактировали по поводу трансфера полузащитника Френки Де Йонга, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не смогли сойтись на стоимости трансфера.
Manchester United and Barcelona have been in direct contact today for Frenkie de Jong. Still no agreement on the fee, as Barça told Man Utd they won’t sell FdJ for less than €86m. ???????????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022
Barcelona want full fee guaranteed, also because of La Liga rules to reinvest money. pic.twitter.com/n6WBFk5Uxy
Каталонцы просят 86 миллионов евро без рассрочек. В "Юнайтед" думают.
"Сине-гранатовые" не могут позволить себе продешевить из-за финансового положения клуба.
Де Йонг присоединился к "Барселоне" в июле 2019 года. Тогда испанцы заплатили "Аяксу" как раз 86 миллионов евро.
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