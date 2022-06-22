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Представители Барселоны и Юнайтед контактировали по поводу трансфера Де Йонга

Англия
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Представители Барселоны и Юнайтед контактировали по поводу трансфера Де Йонга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сегодня контактировали по поводу трансфера полузащитника Френки Де Йонга, сообщает Фабрицио Романо. Стороны не смогли сойтись на стоимости трансфера.

Каталонцы просят 86 миллионов евро без рассрочек. В "Юнайтед" думают.

"Сине-гранатовые" не могут позволить себе продешевить из-за финансового положения клуба.

Де Йонг присоединился к "Барселоне" в июле 2019 года. Тогда испанцы заплатили "Аяксу" как раз 86 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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