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Манчестер Юнайтед заинтересовался австрийским голкипером

Англия
(1 голосов)

Клуб из Манчестера стремится подписать дублера для Де Хеа

Манчестер Юнайтед заинтересовался австрийским голкипером

Даниэль Бахманн

Новина українською

Голкипер "Уотфорда" Даниэль Бахманн заинтересовал "Манчестер Юнайтед". Эту информацию сообщает издание Goal.

В списке трансферных целей Эрика тен Хага есть подписание дублера для основного голкипера Давида де Хеа. Нынешний второй вратарь "красных дьяволов" Дин Хендерсон в скором времени присоединится к "Ноттингему Форест".

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует потратить на трансфер Бахманна около пяти миллионов евро.

В прошлом сезоне австриец отыграл 13 матчей за "Уотфорд".

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В статье: Уотфорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal

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Комментарии (1)
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nakos33
22.06.2022 в 15:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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