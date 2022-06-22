Манчестер Юнайтед заинтересовался австрийским голкипером

Голкипер "Уотфорда" Даниэль Бахманн заинтересовал "Манчестер Юнайтед". Эту информацию сообщает издание Goal.

В списке трансферных целей Эрика тен Хага есть подписание дублера для основного голкипера Давида де Хеа. Нынешний второй вратарь "красных дьяволов" Дин Хендерсон в скором времени присоединится к "Ноттингему Форест".

Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует потратить на трансфер Бахманна около пяти миллионов евро.

В прошлом сезоне австриец отыграл 13 матчей за "Уотфорд".