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Манчестер Юнайтед заинтересовался австрийским голкипером
Клуб из Манчестера стремится подписать дублера для Де Хеа
Даниэль Бахманн
Голкипер "Уотфорда" Даниэль Бахманн заинтересовал "Манчестер Юнайтед". Эту информацию сообщает издание Goal.
В списке трансферных целей Эрика тен Хага есть подписание дублера для основного голкипера Давида де Хеа. Нынешний второй вратарь "красных дьяволов" Дин Хендерсон в скором времени присоединится к "Ноттингему Форест".
Руководство "Манчестер Юнайтед" планирует потратить на трансфер Бахманна около пяти миллионов евро.
В прошлом сезоне австриец отыграл 13 матчей за "Уотфорд".
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