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Челси интересуется полузащитником Ювентуса
Интрига раскрыта
Фото: twitter.com/juventusfcen
Главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет видеть в команде хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо, сообщает TuttoSport. В Турине ожидают оплату в размере 20 миллионов евро за игрока.
Сообщается, что несмотря на интерес со стороны других клубов АПЛ, Адриен готов на переход только в "Челси", так как хотел бы выступать в Лиге чемпионов. Томас Тухель уже якобы связывался с игроком, чтобы узнать его планы.
Главный тренер "синих" уже знаком с Рабьо со времен работы в "ПСЖ".
"Ювентус" готов продать игрока, как и рассмотреть различные схемы по оплате, например, включая бонусную часть.
В прошлом сезоне Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в 17 миллионов евро.
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