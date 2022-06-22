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Челси интересуется полузащитником Ювентуса

Англия
(1 голосов)

Интрига раскрыта

Челси интересуется полузащитником Ювентуса

Фото: twitter.com/juventusfcen

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет видеть в команде хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо, сообщает TuttoSport. В Турине ожидают оплату в размере 20 миллионов евро за игрока.

Сообщается, что несмотря на интерес со стороны других клубов АПЛ, Адриен готов на переход только в "Челси", так как хотел бы выступать в Лиге чемпионов. Томас Тухель уже якобы связывался с игроком, чтобы узнать его планы.

Главный тренер "синих" уже знаком с Рабьо со времен работы в "ПСЖ".

"Ювентус" готов продать игрока, как и рассмотреть различные схемы по оплате, например, включая бонусную часть.

В прошлом сезоне Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в 17 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
tuttosport.com

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