Магуайра могут лишить в Манчестер Юнайтед капитанской повязки

Защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра могут лишить капитанской повязки, сообщает Daily Mail. Рангник предлагал провести в команде голосование за игрока, который должен быть капитаном.

Эрик тен Хаг планирует оставить англичанина в команде и подписать еще одного игрока на эту позицию, если клуб продаст Эрика Байи, Фила Джонса или Акселя Туанзебе.

Тен Хаг также видит в клубе Рафаэля Варана и Виктора Линделефа.

В прошедшем сезоне Магуайр провел за "МЮ" 37 матчей, в которых забил 2 гола.