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Магуайра могут лишить в Манчестер Юнайтед капитанской повязки

Англия
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Тем не менее, тен Хаг рассчитывает на него

Магуайра могут лишить в Манчестер Юнайтед капитанской повязки

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра могут лишить капитанской повязки, сообщает Daily Mail. Рангник предлагал провести в команде голосование за игрока, который должен быть капитаном.

Эрик тен Хаг планирует оставить англичанина в команде и подписать еще одного игрока на эту позицию, если клуб продаст Эрика Байи, Фила Джонса или Акселя Туанзебе.

Тен Хаг также видит в клубе Рафаэля Варана и Виктора Линделефа.

В прошедшем сезоне Магуайр провел за "МЮ" 37 матчей, в которых забил 2 гола.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Эрик тен Хаг
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Источник:
dailymail.co.uk

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