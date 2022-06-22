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Магуайра могут лишить в Манчестер Юнайтед капитанской повязки
Тем не менее, тен Хаг рассчитывает на него
Фото: twitter.com/ManUtd
Защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра могут лишить капитанской повязки, сообщает Daily Mail. Рангник предлагал провести в команде голосование за игрока, который должен быть капитаном.
Эрик тен Хаг планирует оставить англичанина в команде и подписать еще одного игрока на эту позицию, если клуб продаст Эрика Байи, Фила Джонса или Акселя Туанзебе.
Тен Хаг также видит в клубе Рафаэля Варана и Виктора Линделефа.
В прошедшем сезоне Магуайр провел за "МЮ" 37 матчей, в которых забил 2 гола.
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