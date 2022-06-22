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Нападающий Дерби перейдет в Кристал Пэлас, а не Манчестер Юнайтед
Интересный выбор
Фото: twitter.com/dcfcofficial
Нападающий "Дерби Каунти" Малколм Эбиовей подпишет контракт с "Кристал Пэлас", сообщает Фабрицио Романо. Лондонцы лидировали в борьбе за форварда вместе с "Манчестер Юнайтед".
English talent Malcolm Ebiowei won’t join Manchester United. He’s set to sign his contract with Crystal Palace after medicals completed this week, it’s a done deal. ???????????? #CPFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2022
Ebiowei will leave Derby County to join Palace - contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/EMtfJiwIbS
Также в услугах 18-летнего нападающего были заинтересованы в "Монако".
Причина такого выбора неизвестна.
Сообщается, что уже на этой неделе Эбиовей пройдет медосмотр в "Кристал Пэлас" и подпишет контракт до 2027 года.
В прошлом сезоне Малколм провел за "Дерби" 29 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.
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