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Нападающий Дерби перейдет в Кристал Пэлас, а не Манчестер Юнайтед

Англия
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Интересный выбор

Нападающий Дерби перейдет в Кристал Пэлас, а не Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/dcfcofficial

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Нападающий "Дерби Каунти" Малколм Эбиовей подпишет контракт с "Кристал Пэлас", сообщает Фабрицио Романо. Лондонцы лидировали в борьбе за форварда вместе с "Манчестер Юнайтед".

Также в услугах 18-летнего нападающего были заинтересованы в "Монако".

Причина такого выбора неизвестна.

Сообщается, что уже на этой неделе Эбиовей пройдет медосмотр в "Кристал Пэлас" и подпишет контракт до 2027 года.

В прошлом сезоне Малколм провел за "Дерби" 29 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Дерби Каунти Манчестер Юнайтед Малколм Эбиовей
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