Нападающий Дерби перейдет в Кристал Пэлас, а не Манчестер Юнайтед

Нападающий "Дерби Каунти" Малколм Эбиовей подпишет контракт с "Кристал Пэлас", сообщает Фабрицио Романо. Лондонцы лидировали в борьбе за форварда вместе с "Манчестер Юнайтед".

English talent Malcolm Ebiowei won’t join Manchester United. He’s set to sign his contract with Crystal Palace after medicals completed this week, it’s a done deal. ???????????? #CPFC



Ebiowei will leave Derby County to join Palace - contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/EMtfJiwIbS