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Команда Миколенко может подписать хавбека Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

В трансфере заинтересован Фрэнк Лампард

Команда Миколенко может подписать хавбека Тоттенхэма

Гарри Уинкс

Новина українською

"Эвертон" заинтересовался полузащитником "Тоттенхэма" Гарри Уинксом. В этом трансфере лично заинтересован тренер ливерпульского клуба Фрэнк Лампард. Об этой информации сообщает издание Sky Sports.

Сообщается, что сам игрок стремится сменить клуб. Отметим, что Гарри выступает за "шпор" с 2014 года.

В минувшем сезоне АПЛ Винкс сыграл 19 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Гарри Уинкс
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Источник:
Sky Sports

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