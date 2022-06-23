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Команда Миколенко может подписать хавбека Тоттенхэма
В трансфере заинтересован Фрэнк Лампард
Гарри Уинкс
"Эвертон" заинтересовался полузащитником "Тоттенхэма" Гарри Уинксом. В этом трансфере лично заинтересован тренер ливерпульского клуба Фрэнк Лампард. Об этой информации сообщает издание Sky Sports.
Сообщается, что сам игрок стремится сменить клуб. Отметим, что Гарри выступает за "шпор" с 2014 года.
В минувшем сезоне АПЛ Винкс сыграл 19 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:Sky Sports
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