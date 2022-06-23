Команда Миколенко может подписать хавбека Тоттенхэма

"Эвертон" заинтересовался полузащитником "Тоттенхэма" Гарри Уинксом. В этом трансфере лично заинтересован тренер ливерпульского клуба Фрэнк Лампард. Об этой информации сообщает издание Sky Sports.

Сообщается, что сам игрок стремится сменить клуб. Отметим, что Гарри выступает за "шпор" с 2014 года.

В минувшем сезоне АПЛ Винкс сыграл 19 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.