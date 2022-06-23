Забарный и Тоттенхэм? Это было бы слишком хорошо

Летнее трансферное окно-2022 может изменить ход истории "Тоттенхэма". "Шпоры" уже подписали вингера/вингбека "Интера" Ивана Перишича, хавбека "Брайтона" Ива Биссума и вратаря "Саутгемптона" Фрейзера Форстера. Но это только начало. К середине июля, когда "Тоттенхэм" отправится на сбор в Корею, Антонио Конте рассчитывает получить одного или двух новых центрбеков, правого защитника, нападающего и атакующего полузащитника.

Антонио Конте известен не только умением выполнять максимальные задачи в кратчайшие сроки, но и своей бескомпромиссностью. Конте готов давать результат, но перед этим он ставит клубам свои жесткие требования. Считается, что итальянец предпочитает работать только с готовыми, возрастными футболистами, и не терять время на развитие молодых игроков. В июне-июле "Тоттенхэм" планирует потратить на трансферы 150 млн фунтов, и это без учета выручки от продаж ненужных тренеру "шпор" футболистов. Конте удалось вернуть "Тоттенхэм" в Лигу чемпионов и клуб северного Лондона намерен утвердиться в статусе постоянного участника ЛЧ.

С этой связи интерес "шпор" к защитнику "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарному выглядит странным, это совсем не похоже на "трансфер Конте".

Но не все так однозначно. Конте предпочитает работать скорее со зрелыми, а не возрастными футболистами. Можно быть зрелым игроком в 19, и незрелым в 30. К примеру, центрбек Алессандро Бастони (о нем позже) в свои 20 стал у Конте в "Интере" игроком основы, а более возрастные Мауро Икарди и Раджа Наингголан были отправлены тренером "нерадзурри" восвояси. Да, Забарному пока только 19, но он уже сыграл более 20 матчей за сборную Украины и провел две полноценные кампании в групповом раунде Лиги чемпионов. У Забарного есть огромный потенциал, его имя знает каждый европейский скаут. Защитник "Динамо" находится на карандаше у ряда клубов топ-5 лиг, а об интересе к нему со стороны "Тоттенхэма" говорит Аласдер Гольд, один из самых авторитетных источников новостей о "шпорах". Это уже не просто слухи и агентские игры.

Перейдет ли Забарный в "Тоттенхэм" или нет, гадать бесполезно. Но если защитник "Динамо" все-таки окажется именно в этом клубе АПЛ, для него это будет большой удачей.

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После назначения Антонио Конте в ноябре "Тоттенхэм" по всем статистическим показателям (победы, разница мячей, очки) был третьей командой английской Премьер-лиги, но из-за предыдущих неудач с Нуну Эшпириту Санту "шпорам" удалось гарантировать себе место в первой четверке только в последнем туре. Что дальше? Контракт с итальянским специалистом был подписан всего на полтора года и пока разговоров о его продлении нет. Конте не раз давал понять, что борьба за топ-4 – для него это не стимул. Он хочет большего.

Но нужно понимать, что за последние сезоны, пока "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" меняли раз в год-два тренеров и стратегию своего развития, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" двигались только в одном направлении – движимые лучшими тренерами мира и прекрасными скаутинговыми департаментами, они создали две команды-машины, с которыми просто невозможно бороться на дистанции.

Но для Конте это вызов. И он получает полную поддержку управляющего "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

Леви давно мечтает утвердить "Тоттенхэм" в элите английского футбола. Он построил клубу лучшие, по его мнению, тренировочную базу и стадион в Англии, но больших спортивных достижений у "шпор" по-прежнему нет. И дело не только в 14 годах без трофеев, но и в самом восприятии клуба, который, по мнению недоброжелателей, старается выглядить большим, чем он есть на самом деле. Так было с назначением Моуриньо. Статусному клубу – статусный тренер, считал Леви. Закончилось все неудачей.

Но Конте – это не Моуриньо. Хвалиться прошлыми заслугами не в его стиле, качество своей работы он определяет текущими результатами своих команд.

Конте еще ни разу не задерживался в одном клубе больше трех сезонов, и в "Тоттенхэме" понимают, что от сотрудничества с итальянцем нужно добиться для себя максимума. Это шанс.

"Думаю, что клубу нужно воспользоваться этим моментом, извлечь что-то из этой команды и тренера. Это в руках клуба. Мы выполнили свою задачу (выход в Лигу чемпионов – прим.ред.) и теперь своей работой должен заняться клуб. Думаю, они сделают все возможное для нас и для тренера, чтобы мы только прибавляли и прибавляли", – сказал центрбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер после окончания прошлого сезона.

Клуб предпочел действовать быстро. Через два дня после последнего матча чемпионата "шпоры" объявили, что мажоритарный владелец клуба – компания ENIC Sports – инвестирует в команду 150 млн фунтов. Это было неординарное решение. Миллиардер Джо Льюис, владеющий ENIC, только во второй раз за последние 22 года вкладывает в клуб свои деньги. "Тоттенхэм" всегда гордился тем, что он живет по средствам. Но для больших целей – редкое исключение.

Помимо этого, "Тоттенхэм" готов отойти от своей трансферной стратегии. Ранее "шпоры" в основном ориентировались на рынок молодых футболистов или континентальных звезд второй величины. Вскоре после своего назначения Конте указал на ошибочность это подхода, заметив, что клуб совершил несколько "странных" сделок в последние годы. "АПЛ отличается от других чемпионатов. Если сравнивать ее с другими лигами, можно сказать, что это другой спорт. Когда покупаешь нового футболиста, нужно учитывать этот фактор. В будущем нам нужно быть внимательнее при выборе футболистов. Если мы хотим улучшить качество команды, правильные трансферы будут иметь фундаментальное значение".

Первый летний трансфер "шпор" стал знаменательным. 33-летний Иван Перишич обладает отменными физическими данными, а также харизмой, опытом и победным менталитетом.

Но показательно, что дублером Перишича на левом фланге будет не испанец Серхио Регилон, а экс-игрок "Фулхэма" Райан Сессеньон, выигравший у воспитанника "Реала" конкуренцию за место в основе. Еще одним признаком безграничного доверия Конте является готовность "Тоттенхэма", даже ценой финансовых потерь, расстаться с такими футболистами как Ло Чельсо, Эмерсон, Регилон, Брайан Хиль, Родон, Ндомбеле. Все они были куплены совсем недавно, Эмерсон только в прошлом сезоне, Ндомбеле три года назад. Конте получил шанс перекроить команду под себя, хотя напомним – его контракт действует всего год.

Конечно, "Тоттенхэм" вряд ли бы устраивал такую перестройку, если бы у него не было Фабио Паратичи. Экс-директор "Ювентуса" обладает большими связями в футбольном мире и его принцип работы заключается в одновременном прорабатывании нескольких вариантов на одну позицию.

К примеру, центральные защитники. "Тоттенхэм" намерен продать Джо Родона, готов выслушать предложения по Дэвинсону Санчесу, перспективы клубного воспитанника Джафета Танганги пока неясны. Остаются Ромеро, Дайер и Дэвис. Этого мало. В первую очередь "шпорам" нужен левоногий центрбек для конкуренции Дэвису. Называются такие имена как Алессандро Бастони, Йошко Гвардиол и Пау Торрес. Но и нужен дублер Дайеру, если уходит Родон. Именно в этом контексте всплывает имя Забарного.

Во второй половине прошлого сезона можно было заметить по ходу сложных матчей как Конте без особого энтузиазма смотрел на свою скамейку запасных. Он хочет построить команду в таком виде, чтобы разрыв между основой и дублем не был настолько разителен. И этого требует обстоятельства – плотность календаря из-за осенне-зимнего Чемпионата мира, возвращение в Лигу чемпионов, правило пяти замен в АПЛ. Паратичи много и тяжело работает, чтобы удовлетворить запросы Конте. Очередные трансферные ошибки могут дорого стоить "Тоттенхэму". И звучание имени Забарного в этом контексте – важнейшая кадровая перестройка, акцент на здесь и сейчас – это признак того, как высоко котируется защитник "Динамо". Это не может не радовать.

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