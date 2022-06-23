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Француз отказался. МЮ был готов платить Погба 300 тысяч фунтов в неделю

Англия
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В итоге Поль уходит бесплатно

Француз отказался. МЮ был готов платить Погба 300 тысяч фунтов в неделю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Поль Погба, за которого в 2016-м году было заплачено 105 миллионов евро, бесплатно покидает "Манчестер Юнайтед". Однако англичане хотели удержать француза.

По данным Sky Sports, "дьяволы" предлагали футболисту новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю. Поль посчитал это недостаточным, отказав "МЮ".

Сейчас же велика вероятность, что Погба вернется в "Ювентус". Причем, на гораздо более маленькую зарплату.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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