Француз отказался. МЮ был готов платить Погба 300 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник Поль Погба, за которого в 2016-м году было заплачено 105 миллионов евро, бесплатно покидает "Манчестер Юнайтед". Однако англичане хотели удержать француза.

По данным Sky Sports, "дьяволы" предлагали футболисту новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю. Поль посчитал это недостаточным, отказав "МЮ".

???? "United had offered him a new contract. That contract was said to be worth about £300,000 per week, and Paul Pogba thought that was not enough for him."



Kaveh Solhekol gives all the details behind Paul Pogba's imminent move to Juventus ⚫️⚪️ pic.twitter.com/FXThBidxX4