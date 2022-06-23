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Француз отказался. МЮ был готов платить Погба 300 тысяч фунтов в неделю
В итоге Поль уходит бесплатно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Поль Погба, за которого в 2016-м году было заплачено 105 миллионов евро, бесплатно покидает "Манчестер Юнайтед". Однако англичане хотели удержать француза.
По данным Sky Sports, "дьяволы" предлагали футболисту новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю. Поль посчитал это недостаточным, отказав "МЮ".
???? "United had offered him a new contract. That contract was said to be worth about £300,000 per week, and Paul Pogba thought that was not enough for him."— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 23, 2022
Kaveh Solhekol gives all the details behind Paul Pogba's imminent move to Juventus ⚫️⚪️ pic.twitter.com/FXThBidxX4
Сейчас же велика вероятность, что Погба
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