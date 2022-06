Роналду теперь сотрудничает с Binance. Они партнеры в сфере NFT

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду объявил о старте партнерства с криптовалютной биржей Binance. "Вместе мы изменим мир NFT и выведем футбол на следующий уровень", – написал португалец у себя в Инстаграм.

Proud to be partnering with @binance



Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.



I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct