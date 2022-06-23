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Роналду теперь сотрудничает с Binance. Они партнеры в сфере NFT

Англия
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Вслед за Месси

Роналду теперь сотрудничает с Binance. Они партнеры в сфере NFT

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду объявил о старте партнерства с криптовалютной биржей Binance. "Вместе мы изменим мир NFT и выведем футбол на следующий уровень", – написал португалец у себя в Инстаграм.

"Я с радостью объявляю о сотрудничестве с Binance. Вместе мы изменим мир NFT и выведем футбол на следующий уровень.

И это только начало", – сказал португалец.

Напомним, что ранее этой весной о сотрудничестве с блокчейн-платформой Socios, которая специализируется на токенах футбольных команд, сообщил Лионель Месси. Вероятно, Binance и Роналду планируют двигаться в том же векторе.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Binance
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