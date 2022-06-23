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Роналду теперь сотрудничает с Binance. Они партнеры в сфере NFT
Вслед за Месси
Фото: twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду объявил о старте партнерства с криптовалютной биржей Binance. "Вместе мы изменим мир NFT и выведем футбол на следующий уровень", – написал португалец у себя в Инстаграм.
Proud to be partnering with @binance— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2022
Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.
I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct
"Я с радостью объявляю о сотрудничестве с Binance. Вместе мы изменим мир NFT и выведем футбол на следующий уровень.
И это только начало", – сказал португалец.
Напомним, что ранее этой весной о сотрудничестве с блокчейн-платформой Socios, которая специализируется на токенах футбольных команд, сообщил Лионель Месси. Вероятно, Binance и Роналду планируют двигаться в том же векторе.
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