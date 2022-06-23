Еще одно мощное усиление. Ньюкасл объявил о трансфере кипера сборной Англии

Английский "Ньюкасл" совершил первый летний трансфер.

По данным официального сайта "сорок", был подписан четырехлетний контракт с вратарем Ником Поупом. СМИ сообщает, что переход обошелся "Ньюкаслу" в десять миллионов фунтов.

???? Introducing our newest recruit…



Welcome, Nick Pope! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/KE6411SMtU — Newcastle United FC (@NUFC) June 23, 2022

Трансфер Поупа - просьба Эдди Хау, поскольку наставник "Ньюкасла" хотел усилить вратарскую позицию. На протяжении последних пять лет Ник стабильно выступал в составе "Бернли" и постоянно вызывался в сборную Англии. Там, правда, он проигрывает конкуренцию Пикфорду.

Напомним, что в прошедшей кампании "сороки" финишировали на 11-м месте.