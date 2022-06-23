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Еще одно мощное усиление. Ньюкасл объявил о трансфере кипера сборной Англии

Англия
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Вратарскую линию точно укрепили

Еще одно мощное усиление. Ньюкасл объявил о трансфере кипера сборной Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Ньюкасл" совершил первый летний трансфер.

По данным официального сайта "сорок", был подписан четырехлетний контракт с вратарем Ником Поупом. СМИ сообщает, что переход обошелся "Ньюкаслу" в десять миллионов фунтов.

Трансфер Поупа - просьба Эдди Хау, поскольку наставник "Ньюкасла" хотел усилить вратарскую позицию. На протяжении последних пять лет Ник стабильно выступал в составе "Бернли" и постоянно вызывался в сборную Англии. Там, правда, он проигрывает конкуренцию Пикфорду.

Напомним, что в прошедшей кампании "сороки" финишировали на 11-м месте.

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В статье: Ньюкасл Ник Поуп
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