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Реал интересуется лучшим бомбардиром АПЛ
Нужен кто-то вместо Мбаппе
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Реал" Мадрид продолжает рассматривать возможности для усиления атаки. В шорт-листе нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, сообщает журналист Руди Галетти.
Корейский форвард вместе с Мохаммедом Салахом – лучшие бомбардиры прошлого сезона в АПЛ. Они забили по 23 мяча в чемпионате.
???????? #RealMadrid are following some players in attack. ⚪— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 23, 2022
???? In the list - among the various profiles - stands the name of Heung-Min #Son (#Tottenham). ????⚽ #THFC #Transfers #Calciomercato #RMCF pic.twitter.com/QUfjZ69aLN
Контракт 29-летнего нападающего рассчитан до лета 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает форварда в 70 миллионов евро.
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