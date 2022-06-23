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Реал интересуется лучшим бомбардиром АПЛ

Англия
(2 голосов)

Нужен кто-то вместо Мбаппе

Реал интересуется лучшим бомбардиром АПЛ

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

"Реал" Мадрид продолжает рассматривать возможности для усиления атаки. В шорт-листе нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, сообщает журналист Руди Галетти.

Корейский форвард вместе с Мохаммедом Салахом – лучшие бомбардиры прошлого сезона в АПЛ. Они забили по 23 мяча в чемпионате.

Контракт 29-летнего нападающего рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 70 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Сон Хын Мин
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