Реал интересуется лучшим бомбардиром АПЛ

"Реал" Мадрид продолжает рассматривать возможности для усиления атаки. В шорт-листе нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, сообщает журналист Руди Галетти.

Корейский форвард вместе с Мохаммедом Салахом – лучшие бомбардиры прошлого сезона в АПЛ. Они забили по 23 мяча в чемпионате.

