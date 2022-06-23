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Роналду может перейти в Баварию. Всё зависит от Левандовского
Разочаровался в "МЮ"?
Фото: twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может уйти в "Баварию", если клуб покинет Роберт Левандовский, сообщает AS. Португалец сомневается в способности англичан завоевывать трофеи.
Возможность подписать форварда есть у "Баварии". Мюнхен рассматривает эту возможность, в случае ухода Левандовского.
Окружение Роналду уже знает об интересе со стороны мюнхенцев.
Прошлый сезон "МЮ" закончил на 6 месте. Клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
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