Роналду может перейти в Баварию. Всё зависит от Левандовского

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может уйти в "Баварию", если клуб покинет Роберт Левандовский, сообщает AS. Португалец сомневается в способности англичан завоевывать трофеи.

Возможность подписать форварда есть у "Баварии". Мюнхен рассматривает эту возможность, в случае ухода Левандовского.

Окружение Роналду уже знает об интересе со стороны мюнхенцев.

Прошлый сезон "МЮ" закончил на 6 месте. Клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.