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Роналду может перейти в Баварию. Всё зависит от Левандовского

Англия
(3 голосов)

Разочаровался в "МЮ"?

Роналду может перейти в Баварию. Всё зависит от Левандовского

Фото: twitter.com/ManUtd

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может уйти в "Баварию", если клуб покинет Роберт Левандовский, сообщает AS. Португалец сомневается в способности англичан завоевывать трофеи.

Возможность подписать форварда есть у "Баварии". Мюнхен рассматривает эту возможность, в случае ухода Левандовского.

Окружение Роналду уже знает об интересе со стороны мюнхенцев.

Прошлый сезон "МЮ" закончил на 6 месте. Клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
as.com

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