Челси стремится подписать звездного нападающего

Лондонский "Челси" заинтересован в подписании контракта с нападающим "ПСЖ" Неймаром. Об этом сообщает издание Daily Star.

Отмечается, что "ПСЖ" готов отпустить звездного бразильца. "Челси" видит в нападающем парижского клуба замену Лукаку, который вернется в "Интер".

Напомним, что Неймар присоединился к "ПСЖ" в 2017 году.

В прошлом сезоне бразилец сыграл 28 матчей за "ПСЖ", в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.