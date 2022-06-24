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Челси стремится подписать звездного нападающего
Неймар может продолжить карьеру в АПЛ
Неймар
Лондонский "Челси" заинтересован в подписании контракта с нападающим "ПСЖ" Неймаром. Об этом сообщает издание Daily Star.
Отмечается, что "ПСЖ" готов отпустить звездного бразильца. "Челси" видит в нападающем парижского клуба замену Лукаку, который вернется в "Интер".
Напомним, что Неймар присоединился к "ПСЖ" в 2017 году.
В прошлом сезоне бразилец сыграл 28 матчей за "ПСЖ", в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Daily Star
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