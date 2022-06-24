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Тен Хаг не хотел сотрудничать с Рангником в МЮ. Немцу пришлось покинуть клуб

Англия
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Стали известны причины разрыва 

Тен Хаг не хотел сотрудничать с Рангником в МЮ. Немцу пришлось покинуть клуб

Фото: twitter.com/ManUtd

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Ральф Рангник не стал консультантом в "Манчестер Юнайтед" по окончанию сезона, как было оговорено во время его назначения, потому что Эрик тен Хаг не хотел вместе работать, сообщает ESPN. Также руководству не нравились комментарии немца.

63-летний специалист, возглавлявший команду в конце 2021 года, должен был стать консультантом клуба после назначения постоянного тренера. В конце мая стороны объявили о том, что специалист сконцентрируется на своих обязанностях в сборной Австрии и покинет "МЮ".

Помимо нежелания тен Хага сотрудничать, вмешалось и недовольство руководства публичными комментариями Рангника касательно трансферной деятельности.

Немец и сам был недоволен отношением со стороны клуба. Ему не была предоставлена возможность встретиться с тренером – вместо этого тен Хаг ограничился телефонным звонком.

Отмечается, что прекращая трудовые отношения, они заключили с Рангником соглашение о неразглашении информации.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
espn.co.uk

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