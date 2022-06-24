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Сити договорился о трансфере Филлипса из Лидса

Англия
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Мощное трансферное окно от горожан

Сити договорился о трансфере Филлипса из Лидса

Фото: twitter.com/LUFC

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"Манчестер Сити" согласовал трансфер Калвина Филлипса из "Лидса", сообщает Sky Sports. Сумма сделки варьируется от 45 до 50 миллионов фунтов.

По информации The Athletic, за полузащитника "Сити" отдаст 43 миллиона фунтов чистыми и ещё 3 в виде бонусов.

Подписание Филлипса рационально на фоне ухода Фернандо, спустя 9 лет в клубе.

В прошлом сезоне Калвин провел за "Лидс" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26 летнего полузащитника в 50 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Лидс Юнайтед Калвин Филлипс
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Источник:
skysports.com

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