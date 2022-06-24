Арсенал договорился с Манчестер Сити по поводу Жезуса

"Арсенал" и "Манчестер Сити" пришли к консенсусу по переходу Габриэла Жезуса, сообщает Фабрицио Романо. "Гуннеры" заплатят 45 миллионов фунтов за 25-летнего бразильца.

Arsenal and Manchester City have reached full verbal agreement today for Gabriel Jesus. Deal in place after new meeting - been told guaranteed fee is £45m. ???????????? #AFC



Arsenal are now working on personal terms with Gabriel’s camp - final step to get the deal completed very soon. pic.twitter.com/sNcy4TuTks — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022

Сообщается, что договоренности стороны достигли во время последней встречи.

Напомним, что "Сити" также условился с "Лидсом" о трансфере Калвина Филлипса. За него "горожане" отдадут как раз от 45 до 50 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Габриэл Жезус провел за "Сити" 41 матч, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.