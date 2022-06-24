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Арсенал договорился с Манчестер Сити по поводу Жезуса

Англия
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"Горожане" отобьют трансфер Филлипса

Арсенал договорился с Манчестер Сити по поводу Жезуса

Фото: twitter.com/gabrieljesus9

Новина українською

"Арсенал" и "Манчестер Сити" пришли к консенсусу по переходу Габриэла Жезуса, сообщает Фабрицио Романо. "Гуннеры" заплатят 45 миллионов фунтов за 25-летнего бразильца.

Сообщается, что договоренности стороны достигли во время последней встречи.

Напомним, что "Сити" также условился с "Лидсом" о трансфере Калвина Филлипса. За него "горожане" отдадут как раз от 45 до 50 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Габриэл Жезус провел за "Сити" 41 матч, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриэл Жезус
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