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Арсенал договорился с Манчестер Сити по поводу Жезуса
"Горожане" отобьют трансфер Филлипса
Фото: twitter.com/gabrieljesus9
"Арсенал" и "Манчестер Сити" пришли к консенсусу по переходу Габриэла Жезуса, сообщает Фабрицио Романо. "Гуннеры" заплатят 45 миллионов фунтов за 25-летнего бразильца.
Arsenal and Manchester City have reached full verbal agreement today for Gabriel Jesus. Deal in place after new meeting - been told guaranteed fee is £45m. ???????????? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022
Arsenal are now working on personal terms with Gabriel’s camp - final step to get the deal completed very soon. pic.twitter.com/sNcy4TuTks
Сообщается, что договоренности стороны достигли во время последней встречи.
Напомним, что "Сити" также условился с "Лидсом" о трансфере Калвина Филлипса. За него "горожане" отдадут как раз от 45 до 50 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Габриэл Жезус провел за "Сити" 41 матч, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.
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