Арсенал договорился с Манчестер Сити по поводу Жезуса

"Арсенал" и "Манчестер Сити" пришли к консенсусу по переходу Габриэла Жезуса, сообщает Фабрицио Романо. "Гуннеры" заплатят 45 миллионов фунтов за 25-летнего бразильца.

Arsenal and Manchester City have reached full verbal agreement today for Gabriel Jesus. Deal in place after new meeting - been told guaranteed fee is £45m. ???????????? #AFC



Arsenal are now working on personal terms with Gabriel’s camp - final step to get the deal completed very soon. pic.twitter.com/sNcy4TuTks