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Нападающий Ливерпуля перешел в Монако за 18 миллионов евро

Англия
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Красные купили Такуми Минамино всего за 8,5 миллионов

Нападающий Ливерпуля перешел в Монако за 18 миллионов евро

Фото: The Sun

UA-Футбол
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Японский вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино перешел в "Монако" за 15 миллионов евро, плюс 3 миллиона бонусами. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер команды Лиги 1 Филипп Клеман подтвердил переход.

"Переход Такуми Минамино завершен. Он присоединяется к "Монако" на постоянной основе из "Ливерпуля", что подтверждает Филипп Клеман: "Мы очень рады, он был нашим приоритетом". "Ливерпуль" получит 15 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусами".

Японец перешел в британский клуб из австрийского "РБ Зальцбург" за 8,5 миллионов евро зимой 2020 года. Также, он уходил в аренду в "Саутгемптон", во второй половине сезона 2020/21.

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В статье: Ливерпуль Монако Такуми Минамино
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