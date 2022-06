Нападающий Ливерпуля перешел в Монако за 18 миллионов евро

Японский вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино перешел в "Монако" за 15 миллионов евро, плюс 3 миллиона бонусами. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер команды Лиги 1 Филипп Клеман подтвердил переход.

"Переход Такуми Минамино завершен. Он присоединяется к "Монако" на постоянной основе из "Ливерпуля", что подтверждает Филипп Клеман: "Мы очень рады, он был нашим приоритетом". "Ливерпуль" получит 15 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусами".

Takumi Minamino deal, completed. He’s joining AS Monaco, permanent move from Liverpool now confirmed by Philippe Clement: “We’re really happy, he was our priority”. ???????????? #transfers



Liverpool will receive €15m plus €3m in add-ons. pic.twitter.com/7dOfbydQFr