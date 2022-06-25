Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Ливерпуля перешел в Монако за 18 миллионов евро
Красные купили Такуми Минамино всего за 8,5 миллионов
Фото: The Sun
Японский вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино перешел в "Монако" за 15 миллионов евро, плюс 3 миллиона бонусами. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер команды Лиги 1 Филипп Клеман подтвердил переход.
"Переход Такуми Минамино завершен. Он присоединяется к "Монако" на постоянной основе из "Ливерпуля", что подтверждает Филипп Клеман: "Мы очень рады, он был нашим приоритетом". "Ливерпуль" получит 15 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусами".
Takumi Minamino deal, completed. He’s joining AS Monaco, permanent move from Liverpool now confirmed by Philippe Clement: “We’re really happy, he was our priority”. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022
Liverpool will receive €15m plus €3m in add-ons. pic.twitter.com/7dOfbydQFr
Японец перешел в британский клуб из австрийского "РБ Зальцбург" за 8,5 миллионов евро зимой 2020 года. Также, он уходил в аренду в "Саутгемптон", во второй половине сезона 2020/21.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда состоится ответный матч между Фенербахче и Динамо
- Россияне ударили ночью шестью ракетами по Львовщине
- Враг выпустил 24 ракеты по Житомирщине и ещё 20 - по Черниговщине
- Холанд, Мане и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме