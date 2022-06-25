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Тоттенхэм и Эвертон ведут переговоры о трансфере Ришарлисона. Харри Винкс может быть включен в сделку

Англия
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Бразильский форвард готов к переходу

Тоттенхэм и Эвертон ведут переговоры о трансфере Ришарлисона. Харри Винкс может быть включен в сделку

Фото: PageGoo

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Лондонский "Тоттенхэм" и ливерпульский "Эвертон" ведут переговоры касательно трансфера бразильского нападающего последних, Ришарлисона. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард готов к переходу в состав "шпор":

"Тоттенхэм" по-прежнему следит за Ришарлисоном – сегодня об игроке говорили во время переговоров о трансфере Харри Винкса в "Эвертон". Ришарлисон готов к переходу в "Тоттенхэм". Это также зависит от ситуации с Рафиньей (форвард Лидса).

Переговоры о Винксе идут медленно, так как он может быть как включен в сделку по Ришарлисону, так и быть продан отдельно".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ришарлисон Харри Уинкс
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