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Тоттенхэм и Эвертон ведут переговоры о трансфере Ришарлисона. Харри Винкс может быть включен в сделку
Бразильский форвард готов к переходу
Фото: PageGoo
Лондонский "Тоттенхэм" и ливерпульский "Эвертон" ведут переговоры касательно трансфера бразильского нападающего последних, Ришарлисона. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард готов к переходу в состав "шпор":
Tottenham are still well informed on Richarlison - was discussed during talks for Harry Winks-Everton. Richarlison would be open to Spurs move ⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022
It also depends on Raphinha domino.
Winks talks going slow, as he could be included in Richarlison talks or separated deal.
"Тоттенхэм" по-прежнему следит за Ришарлисоном – сегодня об игроке говорили во время переговоров о трансфере Харри Винкса в "Эвертон". Ришарлисон готов к переходу в "Тоттенхэм". Это также зависит от ситуации с Рафиньей (форвард Лидса).
Переговоры о Винксе идут медленно, так как он может быть как включен в сделку по Ришарлисону, так и быть продан отдельно".
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