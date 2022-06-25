Тоттенхэм и Эвертон ведут переговоры о трансфере Ришарлисона. Харри Винкс может быть включен в сделку

Лондонский "Тоттенхэм" и ливерпульский "Эвертон" ведут переговоры касательно трансфера бразильского нападающего последних, Ришарлисона. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард готов к переходу в состав "шпор":

Tottenham are still well informed on Richarlison - was discussed during talks for Harry Winks-Everton. Richarlison would be open to Spurs move ⚪️ #THFC



It also depends on Raphinha domino.



Winks talks going slow, as he could be included in Richarlison talks or separated deal. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

"Тоттенхэм" по-прежнему следит за Ришарлисоном – сегодня об игроке говорили во время переговоров о трансфере Харри Винкса в "Эвертон". Ришарлисон готов к переходу в "Тоттенхэм". Это также зависит от ситуации с Рафиньей (форвард Лидса).

Переговоры о Винксе идут медленно, так как он может быть как включен в сделку по Ришарлисону, так и быть продан отдельно".