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Лидс борется с Миланом за форварда-вундеркинда из Брюгге

Англия
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Клуб ищет игрока на замену уходящему Рафинье

Лидс борется с Миланом за форварда-вундеркинда из Брюгге

Фото: TEAMtalk

UA-Футбол
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"Лидс Юнайтед" заинтересованы в приобретении бельгийского форварда "Брюгге" Шарля Де Кетеларе. Как сообщает The Athletic, клуб надеется использовать нападающего в роли вингера или "ложной девятки".

По информации издания, Шарлем собираются заменить уходящего вингера Рафинью. Однако, бельгиец также чрезвычайно интересен чемпионам Италии "Милану", который способен предложить игры в Лиге Чемпионов. "Лидс" же, в отличии от итальянской команды, не вышел в еврокубки.

К 21 году Де Кетеларе уже сыграл 8 матчей за национальную сборную Бельгии и забил один гол. В прошедшем сезоне он сыграл за "Брюгге" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 10 ассистов.

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В статье: Брюгге Милан Лидс Юнайтед Шарль де Кетеларе
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