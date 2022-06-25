Владелец Челси обсуждал переход в клуб Криштиану Роналду с агентом португальца

Новый владелец лондонского "Челси" Тодд Боэли, купивший клуб менее месяца тому назад, активно работает над трансферной кампанией команды. Среди прочего, как утверждает The Athletic, он встретился с суперагентом Жорже Мендешем, представляющим Криштиану Роналду.

Как утверждается, пока неясно, насколько "Челси" готовы бороться за игрока, учитывая интерес к Роналду со стороны мюнхенской "Баварии", а также желание "Манчестер Юнайтед" удержать Криштиану.

Контракт португальца истекает всего через год, в июле 2023. Однако, как утверждал он сам, ему симпатичен "Ман Юнайтед" как организация, а также новый тренер – Эрик тен Хаг.