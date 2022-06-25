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Владелец Челси обсуждал переход в клуб Криштиану Роналду с агентом португальца
Встреча Тодда Боэли и Жорже Мендеша
Фото: Goal.com
Новый владелец лондонского "Челси" Тодд Боэли, купивший клуб менее месяца тому назад, активно работает над трансферной кампанией команды. Среди прочего, как утверждает The Athletic, он встретился с суперагентом Жорже Мендешем, представляющим Криштиану Роналду.
Как утверждается, пока неясно, насколько "Челси" готовы бороться за игрока, учитывая интерес к Роналду со стороны мюнхенской "Баварии", а также желание "Манчестер Юнайтед" удержать Криштиану.
Контракт португальца истекает всего через год, в июле 2023. Однако, как утверждал он сам, ему симпатичен "Ман Юнайтед" как организация, а также новый тренер – Эрик тен Хаг.
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