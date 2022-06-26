Вест Хэм стремится подписать полузащитника Манчестер Юнайтед

"Вест Хэм" намерен подписать контракт с полузащитником Джесси Лингардом. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Лондонский клуб уже вышел на связь с агентами хавбека "Манчестер Юнайтед". Напомним, что в позапрошлом сезоне 29-летний Лингард уже выступал за "молотобойцев". Отметим, что уже 1 июля Джесси станет свободным агентом.

В прошлом сезоне АПЛ Лингард сыграл 16 матчей, в которых забил 2 голы.