Манчестер Юнайтед договаривается о подписании ключевого полузащитника Барселоны

"Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага продолжает пытаться подписать опорного полузащитника "Барселоны" Франки де Йонга.

Английский клуб готов заплатить за нидерландского футболиста 80 миллионов евро. Очень возможно, что каталонцы согласятся на такое предложение, учитывая финансовое положение команды.

Хотя "Барселона" и желает получить за де Йонга 85 млн евро, каталонцы рассчитывают завершить соглашение до четверга, когда испанские клубы должны закрыть свои финансовые счета.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" согласовал с нидерландцем контракт до лета 2027 года.