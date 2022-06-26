Вест Хэм Юнайтед договорился о трансфере голкипера ПСЖ

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" достиг договоренности с "ПСЖ" касательно трансфера французского голкипера Альфонса Ареоля. Предыдущий сезон игрок провел в аренде в клубе АПЛ.

Как сообщает издание The Athletic, голкипер обойдется "Вест Хэму" в 8 миллионов фунтов. Однако, издание Sky Sports утверждает, что "Юнайтед" придется заплатить 11 миллионов за Ареоля.

Вратарем также интересовались "Фулхэм", уже арендовавший Альфонса на сезон 2020/21, и "Ньюкасл". Последние же предпочли выкупить у вылетевшего "Бернли" Ника Поупа, голкипера сборной Англии.