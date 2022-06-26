Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм Юнайтед договорился о трансфере голкипера ПСЖ
Лондонский клуб заплатит 8 миллионов фунтов за Альфонса Ареоля
Фото: Premier League
Лондонский "Вест Хэм Юнайтед" достиг договоренности с "ПСЖ" касательно трансфера французского голкипера Альфонса Ареоля. Предыдущий сезон игрок провел в аренде в клубе АПЛ.
Как сообщает издание The Athletic, голкипер обойдется "Вест Хэму" в 8 миллионов фунтов. Однако, издание Sky Sports утверждает, что "Юнайтед" придется заплатить 11 миллионов за Ареоля.
Вратарем также интересовались "Фулхэм", уже арендовавший Альфонса на сезон 2020/21, и "Ньюкасл". Последние же предпочли выкупить у вылетевшего "Бернли" Ника Поупа, голкипера сборной Англии.
Популярное сейчас
- "Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину
- ВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме
- Буданов: С августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану