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Манчестер Юнайтед отклонил предложение Барселоны по трансферу капитана команды
Английский клуб стремится сохранить своего ключевого защитника
Гарри Магуайр
"Манчестер Юнайтед" отказался продавать своего защитника Гарри Магуайра в "Барселону". Английский клуб отклонил предложение каталонцев по трансферу капитана команды. Об этом сообщает издание The Sun.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тэн Хаг рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.
Напомним, что Магуайр выступает за "красных дьяволов" с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
В прошлом сезоне Гарри сыграл 37 матчей, в которых забил 2 гола.
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