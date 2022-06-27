Манчестер Юнайтед отклонил предложение Барселоны по трансферу капитана команды

"Манчестер Юнайтед" отказался продавать своего защитника Гарри Магуайра в "Барселону". Английский клуб отклонил предложение каталонцев по трансферу капитана команды. Об этом сообщает издание The Sun.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тэн Хаг рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

Напомним, что Магуайр выступает за "красных дьяволов" с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне Гарри сыграл 37 матчей, в которых забил 2 гола.