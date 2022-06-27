Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны условия перехода форварда Манчестер Сити в Арсенал
Канониры усилятся Жезусом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус близок к переходу в лондонский "Арсенал". Стороны уже согласовали контракт.
25-летний бразилец подпишет с "канонирами" долгосрочное соглашение - до лета 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер Жезуса обойдется лондонцам в 45 млн фунтов.
Ожидается, что официально о переходе объявят в ближайшее время.
В сезоне-2021/22 Габриэл отыграл 41 матч за "Ман Сити" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и выполнил 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.
Популярное сейчас
- New York Times: В Украине тайно действуют группы ЦРУ
- Угадайте команду по футболистам, которые играли за нее - Квиз
- Манор Соломон будет получать в Фулхэме 1,8 миллиона фунтов в год
- Бавария отказалась от Роналду из-за его эгоизма и зарплаты
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану