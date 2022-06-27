Стали известны условия перехода форварда Манчестер Сити в Арсенал

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус близок к переходу в лондонский "Арсенал". Стороны уже согласовали контракт.

25-летний бразилец подпишет с "канонирами" долгосрочное соглашение - до лета 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер Жезуса обойдется лондонцам в 45 млн фунтов.

Ожидается, что официально о переходе объявят в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Габриэл отыграл 41 матч за "Ман Сити" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и выполнил 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.