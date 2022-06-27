Новая метла по-новому метёт. О смене курса новых боссов Челси и прощании с Грановской

Главный герой дебютного романа Альбера Камю "Посторонний" объяснил совершенное им убийство знойным алжирским солнцем, чем вызвал бурный хохот в зале суда. Сдержаннее, но всё равно с усмешкой встретили конкуренты по АПЛ решение новых владельцев "Челси" распрощаться с Мариной Грановской в разгар жаркого летнего окна. Самонадеянный Тодд Боэли взялся самостоятельно решать трансферные вопросы клуба, несмотря на отсутствие опыта в футболе, и временно занял место россиянки до конца лета. Загубит ли он к тому моменту "Челси" – покажет время. Но ставки высоки.

На прошлой неделе "Челси" объявил о прекращении сотрудничества с директором клуба Мариной Грановской и многолетним президентом клуба Брюсом Баком. Удивили не сами уходы, а их тайминг. Самая влиятельная женщина в футболе, видимо, не подходит новой модели управления клубом, но её опыт в ведении переговоров и связи могли сослужить добрую службу клубу этим летом, пока новые владельцы входят в курс дела.

Справедливости ради, Марине указали на дверь не сразу. Стороны поработали вместе пару недель, присмотрелись друг к другу, и решили расстаться. Грановскую явно не устроила её новая роль. Новые управленцы собираются строить проект вокруг главного тренера, вдохновившись успехами "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Боэли уже пообещал Томасу Тухелю исполнить все его пожелания на трансферном рынке, а немец даже отложил отпуск, чтобы обсудить все вопросы с новыми руководителями.

Первое пожелание тренера заключается в прощании с Ромелу Лукаку. Петр Чех ранее высказался о том, что ожидает прорыва бельгийца в следующем сезоне, поддерживала идею сохранения Биг Рома и Грановская, совершившая эту катастрофическую сделку прошлым летом. Но Боэли прислушался к тренеру, и сам провёл переговоры с "Интером", по результатам которых Лукаку вернут в Италию уже на этой неделе.

Результат переговор уже продемонстрировал различия между новым и старым подходами. На счету Грановской немало блестящих продаж, но "сплавлять" ненужных игроков она никогда не умела. Марина всегда пыталась настоять на своём, и часто переговоры затягивались и превращались в саги. Боэли же оперативно решил вопрос вокруг Лукаку, чем развязал себе руки в дальнейших трансферных делах. Годовая аренда за 8-10 млн евро – не предел мечтаний, учитывая ценник Ромелу, но приоритетный вопрос решён. К тому же "Челси" полностью избавился от зарплаты Лукаку, не менее громадной, чем он сам.

В отличии от Абрамовича, Боэли очень активно участвует в жизни клуба. Фактически, сейчас для него это ежедневная работа. У Боэли есть колоссальный опыт в принятии бизнес решений, опыт в спорте, в том числе и победный. Он является соучредителем Eldridge Industries и имеет акции в "Лос-Анджелес Доджерс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Спаркс". Инсайдеры сообщают, что ему очень нравится ливерпульский подход развития клуба, и "Челси" будет строить схожую модель.

Как совладельцу бейсбольного клуба Боэли прекрасно знакома концепция манибола, и аналитический отдел теперь будет играть ключевую роль в трансферах. Главное, чтобы не вышло как у "Ливерпуля" эпохи трансферов Даунингов и Кэроллов. Тухель должен стать центральной фигурой проекта и получит гораздо больше власти, в том числе в вопросах приобретения игроков. В настоящий момент "Челси" будет сложно найти спортивного директора, но в ближайшей перспективе это приоритет клуба. Рассматриваются кандидатуры экс-директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса и его коллеги из "Атлетико" Андреа Берты.

Многие фанаты уже успели насторожиться пассивности клуба на рынке, но этому есть разумное объяснение. Если бы им удалось хотя бы на месяц раньше приобрести клуб, сейчас расклад был бы совсем иной. Боэли и его правая рука Бехдад Эгбали участвуют во всех аспектах жизни клуба, решая вопросы о ценах на билеты, ведёт переговоры со спонсорами и агентами, посещая ежегодные встречи руководителей команд АПЛ. Но после подтверждения сделки по Лукаку "Челси" наконец выйдет из спячки.

Мэтт Лоу из The Telegraph сообщал, что новые владельцы всерьёз намерены заявить о себе парочкой крупных подписаний. Трансферный бюджет составит 200 миллионов фунтов, плюс все доходы с продаж. Приоритетом является укрепление центра обороны, в связи с переходами Кристенсена и Рюдигера, а также возможного ухода Аспиликуэты. В приоритете Маттейс Де Лигт, у которого возникли трудности в продлении контракта с "Ювентусом", а также Жюль Кюнде. По инициативе Тухеля изучается также вариант с подписанием Натана Аке. Была информация и о Йошко Гвардиоле. Нужны минимум два ЦЗ.

В атаке приоритетом тренера является партнёр Аке по "Ман Сити" Рахим Стерлинг. Тот же The Telegraph сообщал о том, что Тухель уже связывался с ним напрямую, и сам Стерлинг не против перезапустить свою карьеру на "Стэмфорд Бридж". Биды по Рахиму ожидаются после избавления от Лукаку. Альтернативной опцией является Усман Дембеле из "Барселоны", с которым Томас работал в Дортмунде. При этом в клубе готовы попрощаться с Зиешем, Пулишичем и Вернером. Трансфер первого вероятнее из-за меньшей зарплаты и более низкой трансферной стоимости. "Милан" уже ведёт переговоры по алжирцу.

О полузащите тоже никто не забывает, но трансфер Деклана Райса может произойти только в случае продажи Жоржиньо и после закрытия более приоритетных позиций. Частью сделки по Райсу может стать Армандо Броя, блестяще дебютировавший в АПЛ в составе "Саутгемптона". Коннор Галлахер после аренды в "Кристал Пэлас" вернётся в первую команду.

Возвращаясь к выпускникам, "Челси" первым делом планирует переподписать Риса Джеймса и Мейсона Маунта, предложив им солидную прибавку. Также Тухель настоял на том, чтобы поскорее решить будущее игроков с истекающими контрактами, чтобы вновь не оказаться в неопределённой ситуации и с немотивированными игроками в составе, как было с тем же Кристенсеном. Поэтому вопрос будущего Канте, Жоржиньо, Аспиликуэты и Алонсо на повестке дня. Продление Нголо – ещё один из приоритетов, остальных перечисленных готовы отпустить.

На данный момент невозможно загадывать, чем закончится для "Челси" текущее трансферное окно. Понятно лишь, что клуб ждёт очень жаркое и трудное лето, как сказал Тухель на одной из пресс-конференций. Новое руководство во главе с Тоддом Боэли быстро дали понять, что они будут вести дела по-своему. Лучше или хуже – покажет время. Но 100-миллионные ненужные тренеру покупки и постоянная смена наставников как перчатки точно в прошлом.