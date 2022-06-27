Петр Чех покинет пост технического советника Челси в ближайшие дни

Легенда "Челси", а ныне технический директор и спортивный советник лондонцев Петр Чех покинет клуб 30 июня.

"Для меня было огромной честью выполнять эту роль в "Челси" в течение последних трех лет. Теперь, когда у клуба новый владелец, я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы отойти в сторону.

Я рад, что клуб сейчас находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущих успехах как на поле, так и за его пределами", - цитирует Чеха пресс-служба "синих".