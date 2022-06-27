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Петр Чех покинет пост технического советника Челси в ближайшие дни
Он работал на этой должности с 2019 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Челси", а ныне технический директор и спортивный советник лондонцев Петр Чех покинет клуб 30 июня.
"Для меня было огромной честью выполнять эту роль в "Челси" в течение последних трех лет. Теперь, когда у клуба новый владелец, я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы отойти в сторону.
Я рад, что клуб сейчас находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущих успехах как на поле, так и за его пределами", - цитирует Чеха пресс-служба "синих".
Экс-голкипер "Челси" занимал свою должность советника в тренерском штабе клуба с зимы 2019 года. Кто займёт место Петра Чеха при новом руководстве, пока что неизвестно.
Напомним, ранее лондонский клуб подтвердил уход Марины Грановской с должности директора клуба. Она покинула "пенсионеров" вслед за председателем правления клуба Брюсом Баком.
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