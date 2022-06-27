  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Петр Чех покинет пост технического советника Челси в ближайшие дни
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петр Чех покинет пост технического советника Челси в ближайшие дни

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Он работал на этой должности с 2019 года

Петр Чех покинет пост технического советника Челси в ближайшие дни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Челси", а ныне технический директор и спортивный советник лондонцев Петр Чех покинет клуб 30 июня.

"Для меня было огромной честью выполнять эту роль в "Челси" в течение последних трех лет. Теперь, когда у клуба новый владелец, я чувствую, что сейчас самое подходящее время, чтобы отойти в сторону.

Я рад, что клуб сейчас находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущих успехах как на поле, так и за его пределами", - цитирует Чеха пресс-служба "синих".

Экс-голкипер "Челси" занимал свою должность советника в тренерском штабе клуба с зимы 2019 года. Кто займёт место Петра Чеха при новом руководстве, пока что неизвестно.

Напомним, ранее лондонский клуб подтвердил уход Марины Грановской с должности директора клуба. Она покинула "пенсионеров" вслед за председателем правления клуба Брюсом Баком.

Читайте такжеНовая метла по-новому метёт. О смене курса новых боссов Челси и прощании с Грановской
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петр Чех Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
chelseafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде