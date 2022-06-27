Как трансферы Холанда и Нуньеса повлияют на расклад сил в английском футболе

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в прошлом сезоне забили на двоих почти 300 голов. Это много, и примечательно, что гранды английского футбола достигают таких показателей, фактически играя без центрфорвардов. Эти команды становятся только сильнее, благодаря тому, что у них нет зависимости от голов конкретных футболистов, считают многие эксперты. И так как "Сити" и "Ливерпуль" выполняют функцию законадателей мод, все меньше клубов АПЛ строят свою игру вокруг футболистов, которые имеют только одну задачу – забивать голы. И эта тенденция развивается уже не первый год. От форвардов требуется гибкость, готовность идти в прессинг, умение создавать шансы для партнеров, и при возможности – реализовывать свои моменты. Ведущие футбольные академии мира переполнены универсальными техничными футболистами, а форвардов-эгоистов становится все меньше. На рынке дефицит. Цены возрастают, общее качество падает.

Достаточно посмотреть на список лучших бомбардиров Премьер-лиги прошлого сезона – в первой десятке мы увидим только двух футболистов, которые соответствует самому общему, стереотипному представлению о центрфорварде: это Криштиану Роналду (18 голов) и Джейми Варди (15). Первому 37 лет, второму – 35.

Но что делают "Сити" и "Ливерпуль"? Задолго до старта нового сезона лидеры Премьер-лиги с разницей в пару-тройку недель оформили транферы молодых забивных центрфорвардов.

Команды Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа подарили увлекательную чемпионскую гонку, но от их сезона осталось ощущение недосказанности. "Чудо на Бернабеу" лишило "Сити" выхода в финал Лиги чемпионов, исторический поход "Ливерпуля" за квадруплем был выполнен лишь на половину.

Чего им не хватило для полного, всеобъемлеющего успеха?

В ответном полуфинале против "Реала", "Сити", после забитого гола Мареза, мог несколько раз удваивать счет, но не воспользовался своими шансами. От выхода в финал ЛЧ "горожан" отделял один точный удар, который мог выполнить умелый хладнокровный нападающий.

"Ливерпуль" не смог обыграть ни одну команду из первой четверки АПЛ, и во всех трех финалах (Кубок лиги, Кубок Англии, Лига чемпионов) не забил ни одного гола, хотя в каждом из них превосходил соперника по xG. Возможно, будь у "красных" фоврард с врожденным голевым инстинктом и прекрасным ударом, сезон 2021/22 не был бы воспоминанием об утраченных возможностях.

Да, это догадки, грань между победой и проигрышем на таком уровне очень невелика, сыграть могут разные факторы. Но все же. "Манчестер Сити" покупает Эрлинга Холанда, "Ливерпуль" – Дарвина Нуньеса.

Цена

Правильно ли сравнивать Холанда и Нуньеса? Вероятно, нет. Норвежец в трех последних сезонах забивает в среднем по голу за матч, и в "Боруссию" Дортмунд два с половиной года назад он переходил уже в статусе восходящей суперзвезды. Нуньес старше Холанда на два года, но раскрылся он позже. Преодолеть отметку в 20 голов за год уругвайцу впервые удалось только в прошлом сезоне.

Почему же "Ливерпуль" заплатил за Нуньеса больше, чем "Манчестер Сити" за Холанда?

Ответ очень простой и состоит из двух частей. Во-первых, 52 млн фунтов "Сити" – эта сумма отступных, которая была прописана в контракте Холанда с "Боруссией" Дортмунд. Еще 42 млн "горожане" заплатили в виде агентстких выплат и комиссионных. "Ливерпулю" пришлось торговаться с "Бенфикой" и так возникла договоренность в виде фиксированных 65 млн, 22 млн бонусов, и 13 млн агентнских выплат.

52 млн – эта цифра кажется доступной по современным меркам, но на самом деле трансфер Холанда могли себе позволить только два-три клуба в мире. Дело в зарплате, запрашиваемой норвежцем. В "Сити" 21-летний форвард будет получать 375 000 фунтов в неделю – на 235 000 больше, чем Нуньес в "Ливерпуле". Если просуммировать все расходы на двух форвардов, видно, что "Сити" потратит на свой трансфер больше. И так и должно быть, на данный момент Эрлинг Холанд более звездный и состоявшийся футболист, чем Дарвин Нуньес.

Cтиль

Известно, что Пеп Гвардиола очень хотел подписать Харри Кейна и ради форварда "Тотенхэма" он даже был готов опустить линию атаки "Сити", чтобы лидер сборной Англии мог действовать в своей любимой зоне из глубины. Но прошлым летом "Сити" не удалось заполучить Кейна, а в 2022 году об этом трансфере уже и речи не шло.

Холанд заметно отличается от Кейна. В первую очередь, в нем отсутствуют, или может еще не в полной мере раскрыты плеймейкерские способности, которыми славится форвард "шпор". Но весьма средняя игра в пас и пока еще не идеальная игра в воздухе легко перекрываются сильными чертами Эрлинга – голевой инстинкт, взрывная скорость, движение в штрафной, сила и точность удара.

Алан Ширер считает, что Холанд способен забивать в "Манчестер Сити" 40 голов за сезон. Есть ли у кого-то возражения?

Автор The Athletic Джон Мюллер высказал несколько предположений, почему у Холанда может не получиться в "Манчестер Сити". Во-первых, Холанд забивает слишком много. Играя за "Боруссию", он забил на двадцать голов больше, чем должен был (74 мяча без пенальти при показателе xG в 54). Реализация рано или поздно должна упасть. Во-вторых, есть такой фактор как "налог Бундеслиги". Это чемпионат, где команды играют открытее, чем в АПЛ. Высокая результативность в одной лиге не переносится автоматически во вторую. Тимо Вернер только подтвердит. И наконец несовместимсть стилей. "Боруссия" – вертикальная команда, "Сити" разыгрывает в атаке изощренные и сложные комбинации. Просто убежать от защитника в свободное пространство Холанду легче, пишет Мюллер. Или "Сити", или нападающему придется адаптироваться.

На все соображения Мюллера можно ответить одним доводом. Исключительность Холанда. Такие футболисты появляются раз в поколение, и сам Холанд очень взвешенно и профессионально заботится о развитии своей карьеры. Если ему надо будет адаптироваться под футбол Гвардиолы, а не наоборот, он будет это делать. Что касается его стиля, то Мюллер сознательно или случайно упустил тот факт, что норвежец прекрасно себя чувствует в штрафной площадке, умеет "отклеиваться" от защитников и в одно касание замыкать прострелы. Вспомните типичную атаку "Сити" – создание преимущества на одном фланге, треугольник, подающий входит в штрафную и выполняет кросс низом на дальнюю штангу. Холанд будет щелкать такие моменты как орехи.

Как и Холанд, Дарвин Нуньес обладает мощным телосложением, но физическая борьба с защитниками и хорошая игра головой – не определяющие его качества. Хотя в воздухе уругваец все же выглядит убедительнее Холанда.

В чем еще Нуньес превосходит Холанда, так это в дриблинге. Дарвин иногда смещается на левый фланг, чтобы потом на технике обходить защитников. Уругваец замечательно себя чувствует в узких пространствах, его игровой интеллект позволяет находить ему правильные позиции у ворот соперника. "Ливерпулю" понадобится это качество, в прошлом сезоне у "красных" было немало проблем в матчах против сильных оборонительных соперников.

У Нуньеса в прошлом сезоне было два "собеседования" с Юргеном Клоппом и провел он их превосходно, забив в ворота "Ливерпуля" два гола в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Очень классный парень. Он очень хороший. Он играл недалеко от меня в противостоянии с Конате. Он спокойно реализовывал свои шансы. Очень хороший игрок. Если у него не будет травм, его ждет большая карьера", – сказал тренер "Ливерпуля" после ответного матча.

Альваро Рекоба, Диего Форлан, Луис Суарес, Эдинсон Кавани. Дарвин Нуньес способен быть продолжателем славной традиции великих уругвайских форвардов. Своей целенаправленностью, интеллектом и некоторой жесткостью он больше всего напоминает Кавани.

Ожидания

Гвардиола хотел провести кадровую перестройку в "Сити" еще в прошлом году, но "горожанам" не так-то и просто продавать футболистов. Чемпион Англии всегда готов отпускать недовольных игроков, но при одном требовании – на столе у боссов клуба должно быть предложение, соответствующее рыночной цене. Появление Холанда и Альвареса ясно дало понять, что продажи будут. И действительно, Габриэл Жезус в шаге от перехода в "Арсенал", а Рахим Стерлинг – в "Челси".

Новый сезон Холанд будет начинать в качестве игрока основы, какие еще могут быть варианты. Скамейка запасных "Сити" была короткой и до предстоящих трансферов Жезуса и Стерлинга. Остаются Грилиш и Марез на флангах, и Де Брюйне, Силва и Фоден, способные действовать на всех позициях в атаке и полуфлангах. Возрастет роль воспитанников клуба Коула Палмера и Джеймса Макати.

Знакомый с лигой Джек Грилиш не смог в первом сезоне оправдать свой стомиллионый трансфер в "Сити". Стоит ли ждать сверхпрорыва от Холанда? Если у него не получится все в первом сезоне, разочаровываться точно не стоит. Холанду всего лишь 21, и "Сити" его покупает не только на сейчас, но и на будущее. 20 голов в первом сезоне будет хорошим результатом, но норвежец способен и на большее.

Зимой "Ливерпуль" подписал Луиса Диаса и экс-вингер "Порту" с ходу стал основным футболистом, ранее посреди сезона из португальского чемпионата в АПЛ перешел Бруну Фернандеш и моментально повлиял на игру "Манчестер Юнайтед". Но в чем особенность "Ливерпуля"? Клуб часто покупает футболистов еще до того, как он остро нуждается в них. Да, с уходом Садио Мане знаменитая тройка "красных" развалилась, хотя это процесс начался и раньше, с уходом Фирмино на периферию. Но Фирмино еще остается в "Ливерпуле", точно проведет предстоящий сезон на "Энфилде" Мо Салах, есть Жота, Диас, Харви Эллиотт.

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Дарвин Нуньес – это типичный трансфер "Ливерпуля". Футболист, который раскрылся чуть позже принятого, восходящая звезда, которому тем не менее, еще есть что доказывать, скромный трудяга, но одновременно с этим талантливый и амбициозный футболист. В "Ливерпуле" верят в Дарвина и он получит время. "У нас прекрасный выбор в атаке, и он будет дополнением. Он не должен чувствовать давления. Он подписан надолго, мы намерены развивать его талант, увидим, что получится", – сказал Клопп.

Ни "Манчестер Сити", ни "Ливерпуль" не чувствовали острой нужды в покупке центрфорвардов. Но гранды АПЛ не упустили возможности снять сливки с дефицитного рынка. Разрыв между двумя лидерами чемпионата и всей остальной лигой остается непреодолимым. И он может стать еще больше.